港铁「背囊党」繁忙时间顶心杉惹公审 港男爆粗怒轰自私精：「除低几个站好X难？」｜Juicy叮

有网民在社交平台，发文声讨繁忙时间在港铁车厢内「死都唔肯放低背囊嘅乘客」，直斥这些「背囊党」行为极度自私，犹如车厢内的「流动障碍物」，帖文引爆一场网络大辩论。

繁忙时间狂食「背囊拳」：「用AA胶黐X实咗？」

该名楼主怒气冲冲地发文，字里行间充满火药味。佢直斥：「X晒佢哋老母，收工繁忙时间，个X个个背囊好似用aa胶痴X实左，唔除得，到站又唔识让」。楼主抱怨呢班「背囊党」入到车厢仲要「揹X住个袋180、360度转黎转去」，完全冇为意自己个背囊会撞到人或者「顶住劲X多位」。为咗表达强烈不满，楼主更连问三次：「重点，其实除低几个站系咪好X难？」

楼主在帖文中更附上一张车厢实况相片，相片可见车厢内人头涌涌，水泄不通，但人群中最少有5名乘客，全部都将体积厚实的背囊揹在身后，在有限的企位空间中，这几个背囊明显向后凸出，占据了不少原本可以企人的空间，令原来已经逼爆的车厢显得更具压迫感。

苦主围炉集体控诉：「兜口兜面拍落块脸度！」

帖文引发热烈回响，大批「苦主」围炉和应，有网民指平时经常被背囊无情攻击：「日本人识自动自觉放前面，就系怕转身车到人地」，有网民更认为这些不顾及旁人的乘客是「窝囊人」同「废柴」。

此外，有网民亦身同感受地表示，因为自己生得比较矮，「啲背囊成日一嘢撞落块面度都唔系话唔痛」，落雨天遇到湿𣲷𣲷的背囊「逼埋嚟仲难受」、「俾啲孭背囊嘅X样一个转身，成个背囊兜口兜面拍埋嚟，X佢老母臭X！」

网民反应两极 楼主反被批「自私」?

不过，言论并非一面倒，亦有大批网民反批楼主太过苛刻，甚至反嘲楼主「冇位就咪X逼入去啦，老冯除低俾你入啊，赶时间一系就提早几个字，一系call的啰」，有网民亦尖酸地嘲讽道：「有钱洗X坐地铁咩咁X辛苦！！」

对于除下背囊的建议，有理性网民分析指，放地下其实不卫生之余更危险：「个袋放地下反而更易kick到人或者阻住人行」。有网民强调，正常做法是人多时将背囊拎到前面用手控制住，认为楼主叫人一律放个袋落地下，是将问题简化到好反智。

除了「背囊拳」，网民的公审言论其后更蔓延至车厢内其他缺德行为，有网民将矛头指向「低头族」，直言：「叫啲人收埋部手机好过啦，个个都留空间比自己玩手机，本身可以企多好多人」。另外，有女网民亦大爆原来女人的大侧孭袋「一样咁阻掟」。该名网民上载咗一张相片，展示了一款深受女士欢迎、容量极大且挺身的单肩大皮袋，并狠批很多女人孭大袋前后顶住人，「仲要系咁打开袋拎嘢𠮶啲都好自私」，认为背囊最多只系顶住后面，但这款大袋就前后都顶住人，同样令人反感。

来源：kiler222214＠Threads