宁屈违法工厦拒住村屋！情侣同居悭租爆大战 男友一句暗黑警告惹哗然 网民力推「第三选择」｜Juicy叮

有港女与男友同居为平租问题发生激烈争执，男友宁愿屈居违法工厦，坚决拒绝女友欲租村屋的提议，双方争持不下，男友爆出「暗黑警告」惹起全网哗然，吸引大批网民热烈讨论，不少人闻言力推「第三选择」。

悭钱同居陷分歧 男友拒村屋怕「围头佬」

这位港女在社交平台发文抱怨：「激死我，我同我男朋友为咗搬出嚟喺边度住嗌交。」原来男友属意租住工业区，觉得「好平，方便」；但楼主则认为住工厦始终不合法，「唔可以光明正大，寄信又要写返第二个地址」。相反，楼主觉得租村屋性价比更高，地方宽敞又平，只不过交通不便，「咪当行多啲路做多啲运动啰。」

不过，男友对村屋极度抗拒，更抛出阴谋论警告楼主：「村屋好黑暗，你无背景、唔埋堆，畀啲围头佬玩死你！」楼主大感不解，反驳指自己身边有很多朋友住村屋都相安无事，认为两人只是进去居住而非做生意，「冇利益冲突边个得闲理你呀。」

网民力劝远离工厦：隔篱房xoxo全程直播

帖文惹来大批有「实战经验」的网民留言，针对租住工厦，绝大部份网民极力反对，除了违法外，更直指工厦环境根本不适合居住，有过来人连珠炮发狠批工厦卫生及隔音极端恶劣：「隔音太差，空心板墙易穿，邻居咳都听得好清楚，xoxo更加全程直播」、「架䢂日日坏，日日行十层楼梯，住ghetto咁」。

有单身网民更大吐苦水：「左右两边都系情侣用嚟当炮房... 有时隔晚就听佢哋喺度啪啪啪」。除了噪音，水质亦是一大伏位：「水喉水劲污糟，用滤水器都帮唔到好多」，加上潜在的消防危险及不合法的性质，网民直指对女生来说绝对没有安全感。

村屋水太深？过来人血泪史：10分钟被撞甩倒后镜

至于村屋是否如男友所讲般「黑暗」？网民对村屋的意见则较为两极，有曾经中伏的网民力撑男友，分享搬入村后被排外的惨痛经历：「试过门口畀啲唔钟意狗既村民喺铁闸淋红油」、「揸到村口入屋拎啲嘢，讲紧十分钟都冇，倒后镜就畀人撞甩左」，更直指「只要你系外来人搬入去住，佢哋就会想方设法赶走你」。有人亦和应指遇过恶霸：「话要畀路费先可以行」、「封闭、恶哂、无王管三样都示范哂」。

不过，不少具备多年住村屋经验的网民亦为住村屋平反，直指在村屋居住一直相安无事，大赞有村屋业主甚至「送雪柜冷气洗衣机」，充满人情味。有网民坦言村民并非吃饱没事做：「住咗廿几年村屋，转咗10间以上，都无遇过村霸」，认为只要避开原居民势力较大的围村，选择杂姓村或屋苑式村屋，其实非常和平。

网民献计「第三个选择」：咖喱味屎vs屎味咖喱

楼主与男友为了这两个极端选择争持不下，被不少网民形容这根本是「咖喱味屎 vs 屎味咖喱」的世纪难题，建议他们寻找第三条出路：「不如第一个搬出嚟地方Target一万蚊，全香港都仲有啲选择」、「如果两个都唔好咪第三个选择啰，唔使嗌交伤和气」。

有网民更指出两人最大的危机：「边个畀钱就边个决定」、「住呢两年如果会因为住屋问题嘈交九成分手」，奉劝如果连居住环境都未能达成共识，现阶段根本不适合夹硬搬出来同居。

屋宇署：住工厦=违法

根据地契和《建筑物条例》，工厦只允许作工业、仓库或特定非工业用途如艺术工作室等，将单位改作住宅或「㓥房」出租属严重违法行为。因租约本身已违反地契与法例，一旦发生租务纠纷、业主卷款潜逃或单位断水断电，租客无法循正常法律途径追讨，且随时面临被迫迁的风险。

屋宇署过去不断提醒工厦业主、准买家同准租客，为自己个人安全同银包著想，切勿将工厦单位用作非法住宅用途，以免招致钱财损失甚至牢狱之灾。业主将工厦单位作非法住宅用途会被检控，一经定罪，最高可被处罚款港币五万元及监禁一年。

来源：trypay2026＠Threads