返六休一储24万 一秒被呃清光！24岁女失毕生积蓄绝望发文：「感叹自己嘅愚蠢」｜Juicy叮

一名24岁少女在社交平台发文，沉痛表示自己辛苦多年、「由细储到大」的24万港元毕生积蓄，透过二手买卖平台被骗徒呃清光。事件不仅令她身心俱疲，更令她一度失去追梦的动力。帖文引发大量网民共鸣，不少人分享自己被骗的惨痛经历，并以「过来人」身份送上最真实的鼓励与警告，直言这是一堂昂贵但重要的「人生课」。

青春与汗水化为乌有：「怀疑自己系咪应该活在当下」

楼主在帖文中表示，这24万绝对不是一笔轻易得来的数目，「自己中学一毕业就去做兼职，之后后尾做咗两年嘅全职，系返六休一」。正因为工作极度繁忙，连花钱的时间也没有，她才能一点一滴储下这笔巨款。

然而，长期的劳碌让她「工作到生理和心理都好疲倦」，最终决定转做兼职。这笔24万的积蓄，原本是她用来喘息、支撑梦想的后盾，让她「可以唔使咁急去揾正职」。但骗案的发生，将她人生的步调彻底打乱，令她无奈慨叹：「而家一切都唔同。」

面对毕生积蓄瞬间蒸发，楼主陷入了深深的自我怀疑。她坦言，看到别人多姿多彩的生活，再看看自己失去一切的户口，不禁反思：「有阵时都会怀疑自己系咪唔应该因为梦想而储咁多钱，应该同其他人一样活在当下会比较好。」

煎熬两个月：抑郁到愤怒 求生日前能「放低」

事件发生至今大约两个月，楼主经历了复杂的情绪撕扯，她形容自己的心情：「由感到伤心，慢慢渐变成无奈接受，面对现实。又感到抑郁，慢慢变成愤怒，以及失去了梦想的。」

她坦言自己已经报案，但也深知社会现实：「呢啲骗案都话好难追得返......啲钱边有咁易揾得返。」在绝望中，她只能努力自我安慰，告诉自己至少「仲年轻可以再赚返返嚟」，而且庆幸自己「至少冇负债亦都冇其他人夸张」。

尽管如此，这根刺依然深扎在她心里，她在帖文中，除了「感叹自己嘅愚蠢」，更是为了「记录下自己无法忘记人生大事件之一」，她卑微而真挚地许下一个愿望：「至少希望系我临近嘅生日之前可以放低呢件事，唔好成日会谂返起呢件事。」

帖文引发苦主围炉 楼主痛心回应

帖文引来极大回响，令人震惊的是，留言区涌现大量「过来人」，揭示了网络骗案的猖獗，有网民分享了朋友更惨痛的经历，其朋友在二手平台上被骗走80万，只能「睇住个电话弹sms出嚟廿万廿万咁转走，阻都阻唔到」，楼主对此回应：「Omg...揾钱揾得咁辛苦咁就冇晒。」

其他网民的经历同样触目惊心，有网民留言：「我2023年出身差唔多一年就俾人呃咗31万......有接近6成嘅钱系借人，所以跟住𠮶年半都还紧钱」；有网民亦表示：「27岁，比人呃咗120万，庆幸自己冇做傻事，系好辛苦，但最后都叫企得返起身。」这些分享揭示了网络诈骗的严重性，也让楼主知道自己并非孤单一人。

网民齐鼓励：「幸好是24岁而不是60岁」

面对楼主的惨况，网民们纷纷送上鼓励，并将这次经历比喻为一堂昂贵的人生课：「提自己，幸好是24岁的24万，而不是60岁的600万，相信自己，此24万买的教训将来一定几十倍赚回来！」此番言论获大量网民认同，并指出年轻就是最大的本钱，这次经历能让她避免日后跌入更大的陷阱：「24岁上当好过34，44岁上当啦」。

有少部分网民提出较为苛刻的观点，认为受骗与智力及贪念有关，直指骗徒「只是拿走跟你智力不配的财富」，但这类刻薄的言论随即引来其他网民反驳，指「博士都比(畀)人呃啦」，认为现今骗术层出不穷，任何人都有可能成为受害者，不应苛责。

有热心网民又特意留言，警告楼主提防「二次伤害」：「呢度边个同你讲可以追得返嘅千其唔好信，一定系二次诈骗！」、「喺呢度留言话可以帮你嘅人，都千祈不能相信，万劫不复」。

来源：Threads