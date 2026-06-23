公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮

公屋新型铁闸的内嵌式锁头设计早前在网上引起热烈讨论，不少住户反映，该款设计令手指无力的独居长者面临「开唔到门」甚至有可能被困屋内的窘境。房屋署今日（23日）回复《星岛头条》表示，深切理解长者的难处，并提出具体的上门协助方案。

房署：理解长者不便 承诺上门协助调校

对于网民及住户的忧虑，房署发言人强调，署方「深切理解部分长者住户在操作该闸锁时感到不便」。

为了解决长者住户的实际困难，房署提出了明确的支援方案，署方呼吁，若住户遇到操作困难，欢迎随时联络屋邨办事处或大堂保安员。房署承诺「将安排职员上门，为住户提供适切的协助」，而具体的跟进措施包括检查闸锁运作是否畅顺，并会「按需要为闸锁作适当的调校等」。

房署辟谣：符合消防标准 外面可用锁匙开启

除了操作困难，有网民亦忧虑该款铁闸的消防安全，甚至有网民指「若在室内上锁，外面用锁匙也无法开启」，房署发言人对此澄清，指出有关说法「绝非事实」，住户无需担心。

署方解释，该款闸锁属「旋扭式单面锁」，设计防撬能力高，能有效提升家居安全，而且「完全符合现行消防安全及逃生标准」。

铁闸设计惹议：长者指力不足怕被困 街坊地拖棍变「开门神器」

事件源于有网民早前在网上发帖求助，指屋邨更换了新款铁闸，其圆形金属内嵌式设计的扭掣细小且扁平。使用者必须先用手指用力向内压，再费力扭动才能开门。楼主担忧独居长者因手指乏力，「放完入去再扭有难度」，唯恐他们「入咗屋出唔到」。

该帖文随后引发极大回响，不少网民批评设计对长者及体弱人士极不友善。在一片热议声中，不少公屋居民发挥「民间智慧」为铁闸进行神级改造，例如建议喷洒 WD-40 润滑剂、使用淘宝「开门神器」，甚至有热心网民将地拖棍切割改造成 T 字型木制手把，刚好卡住铁闸扭掣，让长者能用整只手掌握住轻松转动，一度成为网上热话。