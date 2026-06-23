商场「雨伞除水器」被嘲终极废物？网民：「当觉得自己很没用，看看这东西！」有人目击超呕心用途...｜Juicy叮

下雨天进出商场，门口例必有一部「雨伞除水器」，有网民最近在社交平台发文，狠批这种常见的装置「又废又臭」，引发大量网民共鸣热议。

网民公认商场终极废物：当你觉得自己冇用时睇下佢

楼主在社交平台发文，随帖文上载了一张相片，相中正正是近年商场门口极为常见的「雨伞除水器」。这部机器外观呈长筒形，内部两侧装有厚厚的超细纤维吸水布，原意是让顾客把雨伞插进去摩擦吸干雨水。

不过，楼主却为这张相片附上一句抵死幽默的注解：「当你觉得自己很没用的时候，看看这东西」，帖文瞬间引爆全网共鸣，大批网民纷纷涌入留言区大吐苦水。

网民吐苦水：除水器变「大型路障」 浸臭味仲湿过把遮？

不少网民对除水器的卫生情况大感担忧，有网民留言询问里面的吸水布到底会否定期清洗，楼主回应叫大家「放心，唔会」，更形容雨伞碰完之后会有「劲大阵臭味」，但未知凭据，回应可能纯属臆测。

有网民则点出香港款式的设计缺陷，指出不如日本的锯齿状设计实用，楼主深表认同，狠批香港这种吸水布款式「头几个人用完就吸到满晒」，除非商场聘请专人「5分钟换一次」，否则根本是「摆系度搞笑」，更直斥它「不止烂还超多细菌跟很臭」。

当有网民提议某大型商场「整暖风吹把遮」的机器才有用时，楼主大赞暖风机是伟大发明，相比之下吸水布只是一件「大型路障」，即使有部分网民认为是大家不懂得使用，指出需要「续次翻开每一瓣去扫」才够干，楼主亦毫不留情反击，直指机器内部「仲湿过我把遮」，批评对方只是好彩作为前几个使用者，坦言宁愿在门口自己「fing十几下算」，也胜过把雨伞弄得充满细菌。对于有人灵魂拷问会否宁愿弄湿地板还是弄脏自己的伞，楼主无奈表示，最终的解决方案唯有「选择自备胶袋」。

网民踢爆呕心用途：阿伯吐痰圣地？

除了楼主的回应，有网民亦讽刺雨伞除水器其实很有用，因为「可以把别人雨伞上的霉菌传染到你的伞子上」，有网民更大爆惊吓见闻，表示曾目睹「阿伯吐痰入去」，令人直呼大癫和超污糟。

不少网民反映这部机器根本达不到除水效果，直言「用完同冇用过一样，把伞一样都系湿」，甚至有网民抱怨本来雨伞已经干了，被逼过一次除水器后感觉「不再干净了，可以掉了」。讨论区更掀起一阵「细菌恐慌」，有网民担心霉菌无法单靠水清洗，污水更会把「孢子传到其他物品上」。

清洁公司：雨伞除水器有定期清洁 更换吸水布

在热烈的讨论期间，有网民怀念昔日商场常见、现已逐渐被淘汰的塑胶「雨伞胶袋机」，言论引来大批网民共鸣感叹，大呼「以前有遮套先系最好，走胶走到实用嘢无得用」。

不过，在一片骂声中也有网民为除水器平反，认为它其实有其实用价值，能帮忙吸走水分令「地板不会湿答答」，更有网民分享公司楼下使用的是「矽胶刮走啲水」的直伞专用款式，大赞刮几次干净之余又不会发霉。

其实，根据一些网上清洁公司的资料，雨伞除水器有定期清洁，其底座通常有集水盘，清洁人员会定期倒掉积水，部分机型的吸水布可拆卸，人员会定期拆下用中性清洁剂清洗，并在通风处彻底晾干，吸水布亦会定期更换。

来源：dontennea＠Threads