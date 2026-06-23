Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：14:03 2026-06-23 HKT
发布时间：14:03 2026-06-23 HKT

有大学生女网民在网上发文，高调宣布「大学生准备成为专业保安员」，并附上一张她参加保安培训课程入学测试的试卷照片，意外曝光保安入学试的考题，引来大量网民围观热议。

20分钟答3题 保安入学试卷真身曝光

根据楼主在帖文中的照片，该保安课程属政府认可的保安培训证书课程，提供的机构为一间知名物业管理及保安服务的公司，资料显示，该保安公司属本港一间上市地产集团的全资附属公司。

相中显示这份保安入学测试的试卷，考题看似简单却又充满「挑战性」。试卷上列明时限为20分钟，共有三条题目：第一条是「顺序写出26个大阶英文字母」；第二条是将指定的大阶英文字母写成细阶，题目列出了5个英文字母，分别为：M、G、B、F、D；而第三条，也是网民认为的「终极大佬」，则是「请用30至100中文字介绍自己」。

网民集体自嘲：背唔出26个英文字母

这份看似小学程度的试卷，却让一众网民「压力山大」，纷纷留言表示「有d深」、「啲题目咁难既咩？」，帖文的留言区竟瞬间变成大型「自嘲现场」。有网民夸张地表示：「对唔住，我真系背唔到26个字母」，更有网民说：「第一题我已经唔识」、「英文字母唔系得25个咩？」、「26个？唔系24个咩？」有大学生网民留言谓：「大学生表示1，3题都好难。」

网民叹写自我介绍难过PhD论文

对于第三题的自我介绍，不少网民认为这题才是「终极大佬」：「题目三先系最难」，有曾应考网民透露第三条题目的「难度」已有所增加：「我𠮶阵时𠮶题系用30个字回答点解想加入保安行业」。

有网民甚至将这题与学术论文相提并论，惊呼「第三题仲难过大学毕业论文」，有网民附和说「难过写phd论文」。一位网民更开玩笑说：「对唔住，睇少咗保安呢一份专业工作，系有返啲学术难度，我而家写唔出30至100字嘅中文。」

网民为准保安打气：「做得嘅都系精英」

帖文吸引有曾应考的大学生网民留言分享应考经验：「自我介绍我当时写我硕士毕业做保安」，另一位则表示「依家咁多大学生都准备考保安，虽然我都谂住考定」。

在一片幽默的讨论气氛中，有网民不忘留言为应考保安的人士打气：「加油~啲题目好似好难㖞~做得嘅都系精英」，最后有网民好奇入学试「唔识答会点？」，另一网民则估计：「其实呢个系上堂前嘅入学测试，呢个测试过唔到，上堂都冇得上。」

来源：kht.life＠Threads

相关阅读：18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
18小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
6小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
3小时前
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
17小时前
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
廖启智长子廖文哲谈「想做女人」始末 曾为性取向传闻崩溃 忆亡母陈敏儿最后道别：佢好爱我
影视圈
5小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
19小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
16小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
18小时前
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮
时事热话
3小时前