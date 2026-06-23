保安入学试题目流出！大学生考保安全卷仅3题 网民：最后一题难过写PhD论文？｜Juicy叮

有大学生女网民在网上发文，高调宣布「大学生准备成为专业保安员」，并附上一张她参加保安培训课程入学测试的试卷照片，意外曝光保安入学试的考题，引来大量网民围观热议。

20分钟答3题 保安入学试卷真身曝光

根据楼主在帖文中的照片，该保安课程属政府认可的保安培训证书课程，提供的机构为一间知名物业管理及保安服务的公司，资料显示，该保安公司属本港一间上市地产集团的全资附属公司。

相中显示这份保安入学测试的试卷，考题看似简单却又充满「挑战性」。试卷上列明时限为20分钟，共有三条题目：第一条是「顺序写出26个大阶英文字母」；第二条是将指定的大阶英文字母写成细阶，题目列出了5个英文字母，分别为：M、G、B、F、D；而第三条，也是网民认为的「终极大佬」，则是「请用30至100中文字介绍自己」。

网民集体自嘲：背唔出26个英文字母

这份看似小学程度的试卷，却让一众网民「压力山大」，纷纷留言表示「有d深」、「啲题目咁难既咩？」，帖文的留言区竟瞬间变成大型「自嘲现场」。有网民夸张地表示：「对唔住，我真系背唔到26个字母」，更有网民说：「第一题我已经唔识」、「英文字母唔系得25个咩？」、「26个？唔系24个咩？」有大学生网民留言谓：「大学生表示1，3题都好难。」

网民叹写自我介绍难过PhD论文

对于第三题的自我介绍，不少网民认为这题才是「终极大佬」：「题目三先系最难」，有曾应考网民透露第三条题目的「难度」已有所增加：「我𠮶阵时𠮶题系用30个字回答点解想加入保安行业」。

有网民甚至将这题与学术论文相提并论，惊呼「第三题仲难过大学毕业论文」，有网民附和说「难过写phd论文」。一位网民更开玩笑说：「对唔住，睇少咗保安呢一份专业工作，系有返啲学术难度，我而家写唔出30至100字嘅中文。」

网民为准保安打气：「做得嘅都系精英」

帖文吸引有曾应考的大学生网民留言分享应考经验：「自我介绍我当时写我硕士毕业做保安」，另一位则表示「依家咁多大学生都准备考保安，虽然我都谂住考定」。

在一片幽默的讨论气氛中，有网民不忘留言为应考保安的人士打气：「加油~啲题目好似好难㖞~做得嘅都系精英」，最后有网民好奇入学试「唔识答会点？」，另一网民则估计：「其实呢个系上堂前嘅入学测试，呢个测试过唔到，上堂都冇得上。」

来源：kht.life＠Threads