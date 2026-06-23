FPS转数快突收$3000横财 银行职员警告：做「这步」恐涉洗黑钱 事主教科书式自保手续公开｜Juicy叮

银行户口突然多了一笔不知名的款项，你会心生警惕吗？有网民近日在社交平台分享自己如何处理一笔突如其来的「转数快（FPS）」不明转账，事主不仅详尽公开了银行的处理流程，更亲身拆解个中可能涉及洗黑钱的陷阱，其冷静且谨慎的处理手法被网民封为「教科书级」的防骗操作。

转数快（FPS）突收不明款项！事主详尽解说「教科书式」自保法 正确处理手续公开↓↓↓↓

突收$3000无名转账 事主警觉：绝对唔系天降横财

事主发布了一篇长文，指某天晚上十时许，突然有陌生人透过转数快将两千多元存入其户口，大约十五分钟后，对方竟再转入250元，两笔款项合共约三千元。面对这笔突如其来的资金，事主不但没有半点高兴，反而随即提高警觉，直言：「依刻我绝对唔会觉得系天降横财，而系提子（骗子）。」为求安心，事主立刻致电所属银行的热线了解操作流程，并马上在网上搜寻相关的骗案手法。

银行提供两大方案 职员严重警告切勿「私了」

经向银行了解后，事主获悉处理这类不明转账主要有两个方案：

1）等待对方联络其所属银行，再由双方银行交涉，最后事主的银行会寄出表格，要求事主签署并退回款项。

2）事主主动前往其所属银行的任何一间分行，自行填写表格安排退回款项。

为免夜长梦多，事主毅然选择了亲身到分行处理的方案二。事主特别在文中提到一个极其重要的细节：当抵达银行时，接待处职员千叮万嘱，如果对方主动联络要求退款，千万不要自行将钱转回给对方，因为这一个看似「好心退钱」的举动，其实「已经有可能触发『洗黑钱』嫌疑」。

事主听罢顺利填妥表格，虽然款项仍需在户口扣留两至三星期等待银行处理，但总算将风险降至最低。事主提醒大众，洗黑钱属刑事罪行「要坐监」，切勿因怕麻烦而私底下转走款项。

拆解冻结疑云：对家笔钱绝对唔动用得

帖文引起网民热烈讨论，当中有网民担心户口一旦涉事，会否被银行全面冻结导致无法应付日常开支。事主对此详细解释了银行的实际运作：「无冻结，但对家的『』（金）额一定唔可以动用，要留返喺我收到个户口度，等我银行扣回退对家银行为止。」

事主更具体地举例说明：「假设对家入咗5000入我户口，我自己本身有5000，假设之后唔再入任何$，咁我点用都只可以用5000，保留对家5000在我户口」。为了将风险减至零，事主更采取了极端严格的自保措施：「我安全起见我今日填表，我今日都唔会操作我个户口任何transaction（交易），直到过几天才会再用返」，期间只使用自己名下的其他银行户口。

拒绝被动等待 事主亲解为何不选「懒人方案」

虽然大部分网民赞赏事主，但有部分网民对亲自到银行处理感到不满，认为错不在自己，时间成本却要自己承担：「我会拣1（方案），唔系我错做咩要浪费时间去银行搞呢d手续，等对家出手先配合」，甚至有网民大骂骗徒浪费市民时间。

对此，事主冷静地拆解了方案一的盲点：「其实，1项，当你收到银行信，你亦都要交返去银行架！唔系在家操作到。」事主进一步解释，因为适逢周末，不知骗徒会否「放假」，为了不想在假期被陌生电话狂轰滥炸要求退钱，加上有在银行工作的亲人提醒「会有提子（骗徒）试探某啲户口号码，睇吓可唔可以『利用』」，事主宁愿第一时间赶去银行处理，并决定「陌生电话都唔会接」。至于有网民问及为何不报警备案，事主认为现阶段交由银行处理已有「black & white（黑白纸兔）」的清晰纪录，是最妥当的做法。

网民激赞「教科书式」防骗 坚守初心无惧批评

大批网民高度赞赏事主的危机意识：「你做得非常之好，教科书嘅操作」，并指出私下退款的恐怖风险：「你自己转返比（畀）佢，即系啲钱已经洗白咗」、「正确系～ 唔好私底下入钱畀对方。钱，系要俾返对方银行嘅」。有网民亦分享听闻过的极端案例，指曾有人被人恶意每月存入小额款项，半年后被诬告贪污，虽然最终无罪，但已惹来一身麻烦。

有网民亦好奇为何大众经常使用容易出错的「电话号码」作为转数快识别，事主特意上载了一张系统截图向网民解释，其实转数快系统还提供了如电邮地址等其他识别选项，但作为普通市民，一般为了贪求方便都会直接选择以电话号码来进行操作，这也让骗徒有机可乘。

面对网上有少数人嘲笑事主「死蠢」、甚至有网民留言爆粗指责其「做乜咁得闲」，事主依然一笑置之：「其实，唔系自己嘢，退返畀人哋，系应该。将心比己，同理心下，就会知道自己应该点做。」事主强调，不管别人是赞赏还是谩骂都不会理会，「紧记初心，无愧于心就得」，只希望透过自己的亲身经历，让更多人警惕这类骗案手法，免堕法网。

来源：lavatiramisu_brownie＠Threads

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