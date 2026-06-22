「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮

踏入大学毕业求职季，有应届毕业生在网上分享，指自己刚毕业已觅得一份月薪两万多元的银行工作，却被家人狠批人工低，并揶揄道「周街都50K fresh grad」「系咪谂住住㓥房？」，离地程度令一众网民哗然，楼主的父母真实背景其后曝光更掀起热议。

入职两万被踩「住㓥房」 父母狂抛「50K神话」

楼主在帖文中劈头便直斥家人「有病」，坦言自己虽然获得的offer薪酬不算极高，但家人却对此嗤之以鼻，质问这个薪水「系咪谂住住㓥房」，甚至大举践踏其自尊，连环追问他「有冇后悔细个唔读好啲书」。

楼主无奈表示，家人总爱将他与别人比较，更拿出政府Officer作标准，认为新鲜人入职理应有五万月薪，「话咩周街都50k fresh grad」，令他在家中倍感压力，直言家人的说话「好X un耳」。

揭开高薪父母真实背景：「钱就揾到嘅」

帖文引发关注后，楼主在留言区进一步揭开这对「离地父母」的超狂背景，令网民瞬间「秒懂」为何他们会如此口出狂言，楼主透露，父母原来是公务员，因此才会盲目地将「政府Officer Fresh Grad 真系50k」视为社会的常态标准。

楼主又直言父母的「学历就真系唔高」，但胜在「钱就揾到嘅」。他指父母目前的月薪大约是他的两倍（即四万多元），加上他们身边的朋友全部都是高薪一族，导致父母心态膨胀，「成日睇唔起好多人」，他们将这套价值观套用在刚毕业的亲生仔身上，难怪会衍生出这场家庭公关灾难。

网民感同身受：揾到工已经要「㓥鸡还神」

楼主的遭遇惹起网民热议，不少网民认为现时市道极差，有同为应届毕业生的苦主留言分享惨况，表示自己日日寄出大量履历，面试了五、六间公司最后依然「0 offer」。有网民感叹：「家阵毕业唔变失业已经好好运」、「呢个时势Fresh grad有过20K仲想点？」有家长级网民更直言，如果自己的孩子现在能找到全职工作，已经要「㓥鸡还神」了。

至于楼主家人坚信的「Fresh grad 50K」神话，不少网民嘲笑楼主的家人是否上网太多，纷纷调侃：「你屋企人连登仔？」、「Fg50k不嬲笑话听」，直指没想到网络meme竟然会弄假成真，有网民提议楼主作出反击，叫家人自己去市面上找找看有没有五万起薪的初级职位。

有网民则鼓励楼主「人比人比死人，做好自己咪得啰」，认为在现时艰难的求职市道下，与其盲目追求长辈眼中虚无缥缈的「50K神话」，倒不如学懂调整心态，脚踏实地累积经验，或许来得更实际。

楼主高EQ回应 反击「道德判官」

面对网民的热烈讨论，楼主亦积极回应，展现出相当高的EQ与现实感，他坦承自己只入职普通银行而非MT/GT，而身边确有不少朋友一毕业就入职投资银行（iBank），但他其实并不抗拒比较：「有比较我觉得仲好添，有目标比我追」，他介意的纯粹是家人尖酸刻薄的语气。当有其他应届毕业生大呻零Offer好迷茫时，楼主更反过来安慰对方：「20k 以下一定有嘅。」

不过，少数网民亦留言批评楼主闹家人「有病」是粗俗和修养有限，更指「人生中会要你还好多嘢，包括你的福气」，对此，楼主毫不客气地霸气反击：「纯粹无聊出个po，呢度玩法唔系Facebook，同埋我唔系要人认同，你批唔批准啊老师？」楼主更直言：「我无修养，不用情勒我」、「好啊好啊，我唔使咁长命」，大力反驳这些化身道德判官的网民。

最惹笑的是，楼主在吐尽苦水后，趁著帖文人气高企，竟务实地留言问大家：「顺便问下大家啲mpf点拣」，引来一众网民认真给予投资建议。

来源：giraffe.2876714＠Threads