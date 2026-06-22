失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮

一名失意女子近日在九龙塘又一城附近街头爆喊，幸好获一位陌生暖男特意跑去买来纸巾及食水安慰，更留下一句极暖心的金句，令事主大为感动，同时亦感动网民。帖文随即引起网民热烈留言打气，并大赞「香港真系好有爱！」。详情见下图及下文：

失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网逐张睇↓↓↓↓

陌生暖男送水送纸巾 留下金句传递爱心

楼主昨天（20日）在社交平台 Threads 上载相片发帖，留言指：「好爱香港人。遇到不愉快喺又一城附近忍唔住喊，有个男仔特登买纸巾同水俾我，好多谢你😭我真系冇事😭😭😭。」

楼主续指，当时该名暖男安慰她：「你话你都曾经俾人咁样帮助过，咩事都会过去。多谢你，我以后一定会咁样帮返其他人😭😭💗真系好多谢你。」

网民打气：唔开心嘅总会过去

这股「爱心传递」的正能量随即打动网民，热心人涌入留言区为楼主打气：

•「不愉快嘅事总会过，喊过后好好重新出发，加油！」

•「加油，明天又是新的开始。」

•「任何人都会经历过唔开心嘅事，但总会过去，这才是人生。庆幸还有这么好的过路人，虽然唔开心，但仍有一丝暖意。」

•「喊出嚟系好事💗遇到陌生人关心都系好事💗你愿意帮返其他有需要嘅人更加系超级好事✨️✨️✨️所以你一定会愈嚟愈好🥰好多好事发生的!!!💗」

网民更留言大赞这是「爱的循环」及「正能量接力传出去」：「真是，俾人帮过千年记，遇见有人需要都会马上出手❤️❤️❤️你要加油啊，Take care（保重）！」

网民接力分享暖心经历

不少网民在留言区接力分享自己在香港遇过的暖心一幕，证明「香港其实好多好人」：

•「我试过喺一间拉面店同紧阿女嗌交，个店长送咗杯嘢饮俾我哋两个，我喊咗出嚟，好感动。因为我觉得好似影响到佢生意环境，都好唔好意思，佢仲咁好冇怪我哋，用行动安抚我哋。」

•「我之前喺的士讲电话喊到索晒气，司机叔叔都默默俾咗盒Tissue（纸巾）同埋1粒糖我，好窝心。」

•「我都试过当年失恋坐在公园喊，有位先生递咗包纸巾俾我，好感动。」

网民自爆曾当递纸巾暖女／暖男

除了接受帮助，更有不少网民分享自己曾经作为「递纸巾暖女／暖男」的经历，让大家看见香港人互相守护的默契：

•「试过夜晚跑海傍，有个女仔坐喺船位喊，我都有俾纸巾佢。因为佢喊得劲，自己唔识安慰人，问佢Are you ok？（你还好吗？）😭（其实怕佢跳海）同埋话唔好坐太夜，一晚无人就危险。佢话知道，跟住再喊过。希望真系喊完无事。🌞 你都系，喊完饮水，食啲自己钟意嘅嘢，好唔好都要过，对自己好啲。」

•「我都曾经见到个女仔喺地铁站讲电话讲到喊晒咁，即刻去便利店买包纸巾俾佢，𠮶一下只系谂少少嘅事会令到对方感受啲啲温暖...香港人生活唔容易，大家加油🙂。」

资料来源：winglam._.l＠Threads

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