荔景站升降机口MMA 3男女「握手式对峙」 阿伯推撞•大妈凄厉嗌救命 大叔护妻：你唔好搞我老婆｜Juicy叮

港铁荔景站一升降机口早前爆发激烈冲突。3名男女离奇在场上演「握手式对峙」，期间更发生阿伯动手推撞、大妈凄厉嗌救命，以及大叔护妻爆出「你唔好搞我老婆」等戏码，引来大批网民食花生。详情见下图及下文：

港铁升降机口MMA 3男女「握手式对峙」 阿伯推撞•大妈凄厉嗌救命 大叔护妻：你唔好搞我老婆逐张睇↓↓↓↓

楼主直击：一出䢂吓死我

楼主早前在社交平台 Threads 上载短片发帖，心有余悸地表示：「一出䢂吓死我，见到有个伯伯跌低咗，跟著另一个伯伯就打紧人，我即刻快快推住架BB车出䢂😵‍💫」，并在回应栏补充「一出䢂佢哋喺䢂门打紧，我系中间穿插出䢂😵‍💫」。

片中可见，带备轮椅的四眼大叔及四眼大妈，在升降机外「迎接」准备走出䢂门的灰裤阿伯；同场还有一名帮忙劝架的短裤女子，以及一名黑衣路人。

冲突戏肉：3方上演「黐手搏击」

短片开始时，已见到灰裤阿伯与四眼大叔发生激烈争执，隐约听到一句「佢唔走得」。此时，阿伯爆出一句挑衅的「嚟吖！」便正式进入戏肉。情绪激动的阿伯见大妈正在按动手机，于是先发制人出手推撞企图制止，四眼大叔见状，一度抓著阿伯的衣领反击。

双方火药味极浓。被阿伯拨开抓著衣领的手后，双方更来了个咏春般的「黐手」式搏击，并互骂「你想点呀」。眼见枕边人被欺负，四眼大叔随即护妻心切，爆出一句：「你唔好搞我老婆！」。

离奇「握手式对峙」

此时画面变得极度荒谬，灰裤阿伯左手捉著四眼大叔的手，右手紧握著大妈的手，三人形成互不相让的离奇「握手式对峙」。大妈接著扬言「我要报警」，阿伯不甘示弱反驳「报咩警吖！」，在旁的短裤女则不断出言劝架「无问题、无问题」。

大妈狮吼功喊救命

接著，大妈突然使出惊人狮吼功，以高八度的极高分贝声音凄厉大嗌：「救命呀！救命呀！救命呀！」。短裤女见状继续热心劝架，连称「冷静、冷静、冷静、冷静」。最终，灰裤阿伯选择放手转身离开，影片就此结束。

网民化身神探猜测内情

由于短片没有前传，大吃花生的网民对这场突如其来的冲突顿感好奇，纷纷留言指「无头无尾」、「有尾冇头」，查问「乜事？」、「咩原因？」、「有冇前因成个故事？」。不少人化身「神探」猜测内情：

「可能系轮椅碰撞」、「系咪啲咩三角关系」、「坏人变老了」。

资料来源：nicolechung111＠Threads

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