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黑雨粉岭塌树阻巴士 两女乘客冒雨落车搬树开路 「神奇女侠」霸气现身 一句话亲解神勇关键｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:43 2026-06-19 HKT
发布时间：10:43 2026-06-19 HKT

香港近日天气不稳，天文台昨天（18日）连发两次黑色暴雨警告。黑雨下粉岭横风横雨，一辆巴士前方有塌树挡路，两名女乘客无惧风雨，落车合力搬走树干开路。其中一名「神奇女侠」霸气现身，一句话亲解当刻的神勇关键。详情见下图及下文：

黑雨粉岭塌树阻巴士 两女乘客冒雨落车搬树开路 「神奇女侠」霸气现身 一句话亲解神勇关键逐张睇↓↓↓↓

冒雨搬树为全车开路

短片在网上疯传，从巴士车头拍摄的影片可见，当时正下著滂沱大雨，路中心横亘著一棵被风雨吹断的树干，阻挡巴士去路。两名女乘客撑著伞果断下车，合力将阻路的树木拖到路边，成功开路。

有好眼力的网民认出现场为「粉岭景盛苑对出」，并热心提醒：「唔好行出快线，以免有车突然加速，女士们要先保护自己的生命」。

「神奇女侠」大方回应

相信是其中一名搬树的女乘客事后在社交平台 Threads 的留言区，大方解释当刻的神勇关键，其温柔而霸气的回应，获得全网激赞：

「......多谢拍片者！其实我𠮶阵赶住去接小朋友放学～下层真系得唔够10个嘅女人～同埋几个中学生！ 我都明白佢哋都唔想湿咗对鞋，我有著水鞋！所以唔紧要啦😃😃 最紧要接到我个仔放学」。

网民激赞：撑起半边天

片中两位女乘客的义举获得全网赞赏，网民大赞两人非常有行动力，是真正的港女典范：

• 「真👍🏻」
• 「香港女人真系好劲」；
• 「港女真系好有行动力！ 世一」；
• 「Wonder women（神奇女侠）😨 」；
• 「港女真系世一👍🏻👍🏻 撑起半边天」；
• 「两位女士真系好坚，好人有好报！」；
• 「坚！我试过呢种天又系拖树，超重㗎！」；
• 「呢两个女人要比好市民奖👍🏼👍🏼👍🏼 respect（尊敬）」。

资料来源：matt_cheng910＠Threads、chris168168168＠Threads

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