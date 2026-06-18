黑雨突袭 上水行人隧道浸到似泳池 网民苦笑：屋企门口变黄河｜Juicy叮

本港天气持续不稳定，香港天文台在今日（18日）中午12时55分发出黑色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，且雨势可能持续。到下午2时过后，天文台表示，根据评估，黑色暴雨警告信号会至少维持至下午3时。

在上水，有街坊直击区内行人隧道严重积水，水深及膝，深度堪比「游泳池」；与此同时，更有网民大晒家中门外一片泥水、黄流滚滚的惨况，无奈自嘲：「屋企门口变黄河！」详情见下图及下文：

黑雨突袭 上水行人隧道浸到似泳池 网民苦笑：屋企门口变黄河逐张睇↓↓↓↓

各区网民直击红雨及黑雨下的市面淹水情况。其中，有网民上载短片直击上水有隧道水浸。片中可见，路人在隧道内正惊险地涉水而行。楼主惊呼留言指：「劲夸张，上水有行人隧道水浸到直头好似泳池咁💦」，并热心提醒「大家记得注意安全留喺室内」。

楼下惨变「沙滩」 入村唯一通道变河流

有网民在黑雨发出前已上载大雨短片，无奈地指：「唔好谂住我去咗沙滩，家阵我喺屋企楼下嘅情况😑😑😑」。另外，有一不小心在黑雨前外出的女网民，拍摄到入村唯一的路变成了河流，迎面而来的单车只能涉水而过。

朗屏暴雨如倒水 替工网民叹离晒大谱

暴雨影响多区，有在元朗店铺做替工的网民无奈地形容：「朗屏落大雨落到好似倒水咁，真系离晒大谱」。

资料来源：Threads截图

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