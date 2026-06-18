港铁版铁柱磨成针 核突男赤脚狂捽扶手「脚底按摩」 网民呕心：香港脚发作｜Juicy叮

车厢惊现港铁版「铁柱磨成针」。一名穿拖鞋的赤脚核突男乘客以脚板狂捽扶手进行「脚底按摩」 。画面冲击力极强，网民大呼呕心，狂嘲：「香港脚发作」。详情见下图及下文：

港铁版「铁柱磨成针」 核突男赤脚狂捽扶手脚底按摩 网民呕心：香港脚发作逐张睇↓↓↓↓

楼主提醒乘客洗手消毒

楼主早前在社交平台Threads上载短片和相片发帖，好心留言提醒「用完扶手，记得洗手或消毒」。短片见到，核突男把扶手柱当成「私人垫脚石」或是「抓痒神器」，光溜溜的脚底板在众目睽睽下，贴在扶手柱上埋首狂捽。

如此震撼的画面令人不寒而栗，网民无助地留下一堆「🤢🤢🤢🤢」的面青呕心表情符号，表达极度不安。不少网民直指这种做法极度不卫生。有人直斥：「好恐怖，没有公德心」，有人更直接写下一个「脏」字。

网民：小朋友要小心啲🤢

大批网民疯狂调侃，力斥核突男的不是。有网民更从外貌判断，认为 「直接睇到个样，好明显香港人😂」。

虽然有人认为一般成年乘客未必会触摸到那么低的位置： 「唔会扶咁低啩？」，但也有人担心小朋友身高较矮，容易中招，出言提醒： 「小朋友要小心啲🤢」、 「😳🤮勿被小孩接触」。

网民自爆霸气想法对付

更有人幽默讽刺：「香港脚发作啫」。面对此等自私行径，还有不少网民自爆霸气想法，众人竟不约而同地笑言，要采取「踢飞拖鞋」的制裁行动： 「下车的时候把他的拖鞋一脚踢飞」、 「门差唔多关嘅时候踢Ｘ咗佢嘅拖鞋」、 「我喺现场的话，会踢走佢只拖鞋」。

资料来源：unnowend＠Threads

相关阅读：

港铁短裙大妈门边搲脚 离奇跌出纸巾状脚皮 网民呕心拆解怪事成因

港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份

孖辫妇港铁车厢坐地闻BB脚 左索右索大声讲感受 乘客一反应成焦点