落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了｜Juicy叮

天气变幻莫测，出门在外最怕突然遇到大雨。下雨天如何避免变成落汤鸡？有醒目网民教路用香港天文台的「雷达图」当作「防雨神器」看天气，更激赞这个功能「准到不得了」。详情请见下文：

落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了逐张睇↓↓↓↓

女友视角直击 男友神操作看「雷达图」

有楼主早前在社交平台 Threads 上载短片发帖，留言表示：「我第一次见人咁样睇天气...」。短片以女朋友视角拍摄男友正用手机看著香港天文台的雷达图，当时，雷达图像正实时显示香港及周边地区的雨云走向。

网民：天文台最好功能

不少留言的网民纷自爆自己也是雷达图的忠实粉丝，直言每天出门前都必须看上一眼才安心：「必睇雷达图，精准知道会唔会落雨」、「我手机天气shortcut（捷径）就系放呢个雷达图⋯⋯」、「好常用，大概用iPhone 3GS开始就睇呢个，可以预计到带唔带遮好」、「呢个好有用，我每日出门前都望一望，好少中招㗎」、「睇雷达是必须的，天文台最好功能，一定睇爆」。

除了看雷达图避雨，更有「进阶玩家」附图分享升级玩法，直言：「下...我成日都睇，仲会睇埋呢啲（其他天文台数据）」，当中包括「最低温度概率预报」，以及「平均海平面气压概率预报」等。

进阶玩家教路 附图分享「升级玩法」​​​​

天气雷达图像为香港天文台「天气监测图像」的其中一栏，这图非常简单易懂，图上的颜色正是代表降雨的强度，只要观察这些彩色「雨区」，便可轻松预估雨况。有热心的网民特地附图，表示「一张图教识你分雨区强弱」；更有网友附上地图座标，提醒「仲要识睇地图知道自己身处边度」，随时定位避雨。

资料来源：Threads

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