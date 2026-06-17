夏天「拼生果」防伏秘技！实测拼多多买生果 网民力推「不败清单」 宜避开「这几款」｜Juicy叮

越来越多港人在内地网购平台「拼多多」集运生果落香港，大批网民近日在社交平台发帖讨论，如何避免在炎热的夏天「拼生果」而变成「交智商税」，帖文引来不少过来人分享网购生果的血泪史与实战秘技。本文为大家综合了这班网购老手的经验，整理出详尽的「拼多多生果防伏指南」，教你避开陷阱，如何网购生果大幅减低中伏机会。

伏位一：高温大雨买瓜果 开箱惊现「西瓜糊」

夏天气温动辄高达三十度，绝对是网购生果的死穴，有苦主发帖大呻，近日在大雨下收到一件包裹，从其上载的相片可见，原本的纸箱已经严重变形烂开，纸箱边缘更渗出大量骇人的红色汁液，打开一看，里面的西瓜已经面目全非，烂成一滩血肉模糊的红色汁液。苦主无奈地为相片配上神级旁白：「昨日大雨，收到一个西瓜糊。」

有网民建议「店舖应该要加发泡胶」保护，但苦主绝望秒回：「有都没用」。不少网民亦纷纷劝世：「其实夏天咁热，生果好易坏，就唔好拼生果啦」、「天气热就唔好害商家血本无归！要全退款！」另外，有网民提醒「柑唔好买好易烂」，绝对是夏日高危之选。

伏位二：慎防「长生不老化学蕉」、「黑心芒」

除了天气烂果，最怕遇上黑心商家，有网民分享恐怖经历，指曾遇过黑心卖家，收到的香蕉虽然「绿色好新鲜，但顶根部涂满白色粉」，结果极度诡异：「放在家中30天也是绿」。该网民胆粗粗「试吃一根，全是化学味道」，最后吓得全数退款。

另外，芒果亦是重灾区，多位买家反映，芒果外表看似未熟，但其实已经「焗到软绵绵、切开一半发黑、一半未熟唔食得」，甚至有情况是「芒果头只有一个5毫子黑位，但内里全个『核』都发黑」。加上有网民指出，海关不时会查关，「成日玩扣关2、3日」，生果被焗在车内，犹如一场「赌博」。

实战秘技篇：网民力推「不死清单」

谈到网购生果，到底有甚么是安全之选？综合大批资深买家的意见，以下是存活率极高的「不死清单」与实战技巧：

秘技一：根茎类植物称霸！必买番薯、姜、蒜头

不少网民狂推网购农产品最稳阵的绝对是根茎类，番薯、南瓜、洋葱全部获评为「OK」、「好靓」。当中最受欢迎的是姜和蒜头，有买家笑言份量多到「食到出芽都未食完」。有厨艺高超的网民更分享实用保存秘技：买回来的姜和蒜头如果太多，可以「整碎，用油抄下佢，可以吃几个月」，完美解决消耗不完的问题。

秘技二：专攻硬身生果 自设「催熟期」

如果非要买水果不可，资深买家教路「最好买不易熟」的品种，例如大青芒或金煌芒，即使收到时「又青又硬都要放多4-5日先会熟」，存活率极高。另外，网纹瓜、牛油果及橙亦是网民点名赞好的安全之选。有网民上载了成功收货的相片，图中的生果完好无缺，色泽光鲜，力证只要拣啱品种，网购生果其实「唔差哦」。另外有网民指出，天气冷时，买蜜柚、秋月梨等更是一流。

秘技三：买蕉要睇气温！独门「灶底催熟法」

香蕉虽然容易变坏，但只要掌握天气，一样可以买到靓蕉，有楼主连发多张实物相片，相中展示的香蕉表皮干爽完整，部分仍带有新鲜的青绿色，完全没有压烂的痕迹。楼主分享经验指，曾试过在35度高温下买蕉，「里面全是蒸气水份，水果网也溶了」，但趁近几日气温回落至二十多度时购买，「里面干爽的，没有嗡烂」。

有经验的网民又建议选择「单只那种高山香蕉」。另外对于收到青绿色的香蕉后该如何处理？有网民分享催熟绝招：「收货青BB，用报纸包好放灶底1日半就熟，劲好食。」

点解生果都要拼？买家：罕有品种香港无

大量帖文留言除分享各种网购生果的灾难与秘技，亦触及很多人心中都有一个疑问：为何港人要千辛万苦跨境买生果？这个问题甚至在群组内引发了一场激烈的网络骂战。有网民狠批：「其实有咩生果香港无得买非要拼多多？成日话要贪平」，更嘲讽买家「定系一定要贪平免运费要啲送货托到Ｘ街去送畀你」。

不过，这番言论随即遭到买家群起反击，爆出非买不可的神级原因：「罕有品种」。有买家反驳指，内地有一只名为「星甜20／小蜂蜜甜瓜」的品种超级爽甜，「但香港超市街市果栏都唔见有」，强调自己并非贪平，更还击酸民：「你讲嘢用吓个脑，冇嘅就拼个落嚟啦，不过你原厂设置系冇脑嘅当我冇讲过。」

来源：拼多多开心share分享群＠facebook