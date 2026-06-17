中三生试卷答「So联」照畀满分！阿Sir破格批改惹热议 前老师一原因力撑 网民：咁畀分系爱定害？｜Juicy叮

有网民近日分享一名中学老师批改的试卷，并写道：「中史阿Sir系个传奇，咁都比（畀）分」。原来，这位疑似中三生在答题时，竟将「苏联」写成「So联」，没想到老师不但没有打交叉，反而照样给了满分，让一众网民啧啧称奇。

试卷代码露线索：疑为中三级中史卷

楼主在社交平台上载的试卷相片，试卷下方可见印有一行细小的编码「Chist_2425_F3_E2」，据本港学校的惯常用法，这串代码估计是代表2024至2025学年、中三级别（Form 3）的中国历史科考试（Chist）（Exam 2）。

执笔忘字出奇招 阿Sir豪气「红剔」畀满分

试卷中是一条资料题，引用了孙中山先生于1924年在陆军军官学校（即黄埔军校）开学典礼的演说，试卷的题目围绕黄埔军校的背景提问。第一条题目问及「陆军军官学校在哪里成立？」及「第一任校长是谁？」，该同学完整答出「（广州黄埔）蒋介石」，获得分数。

而引爆话题的，是第二条价值2分的题目：「哪个国家协助成立这所军校？」该同学似乎一时「执笔忘字」，忘记了「苏」字的写法，情急之下竟直接以罗马拼音写出「So 联」。令人意想不到的是，批改的老师竟然在答案旁打上一个鲜红色的剔号，给了足足2分，整份题目最终获得3分，可见老师对「So联」这个答案是完全接纳。

前老师霸气护航：教中文字系中文科责任

帖文引来大量网民留言，反应两极，不少网民看到「So联」后都忍俊不禁，纷纷开玩笑说「so联」、「我会写sou」，甚至有网民笑言「写USSR最悭时间」，有网民亦忽发奇想问「画个锄头同镰刀得唔得」。

不过，更多网民将焦点放在这位老师的教学理念上，有网民大赞他是「绝世好老师」，有网民又指：「呢啲先系真阿sir，因为就系要您识系苏联咋嘛，话知您知系苏联定so联，您口讲出嚟都一样」。

有自称前老师的网民霸气护航，直言「我作为前老师答你丫，中史阿Sir净系教你中史，你写唔到中文字系中文老师嘅责任。你知道系苏联就得，我话知你写so 联定苏luen 咩，你写soviet union 我加分比你添呀！」，认为历史科的重点在于史实知识，而非默书写字。

违反考评局指引？网民灵魂拷问：系爱定害！

不过，亦有曾任中史科教学助理的网民提出质疑，指根据其经验及考评局指引，「历史事件或国家错字，全题0分」，认为「若『So』联也给分，违反考评局评分准则，亦令人质疑该教师的专业性」。

不少网民亦指错字始终是错字，不认同这种「畀分」方式，形容有关老师批改方式「CLS」「小癫」「吓??????」，有网民更质疑：「咁都比(畀)分系爱你定害你？」

勾起爆笑集体回忆：写「骆驼」变「草泥马」惨食0蛋

事件也勾起了不少网民的惨痛经历，说以前常识考试想写沙漠有骆驼，但忘记点写变了写「草泥马」，结果被老师画哈哈笑兼零分，有网民亦感恩遇到好老师，忆述当年考历史要答古巴导弹危机，「有个同学系画公仔（Kennedy同赫鲁晓夫坐核弹上面咬手瓜），miss都有比分佢㗎」。另一位网民则分享惨痛经历，指自己曾因写错一个笔划而被扣分。

来源：yoyyhy＠Threads