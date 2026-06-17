「吸毒咩？」港男晒「第9针」新冠疫苗纪录引爆狂嘲 亲揭催泪原因 霸气KO酸民｜Juicy叮

随著新冠疫情缓和，当年市民争先恐后抢打的疫苗，如今早已不复昔日的热度，有网民昨日（16日）在网上分享打「第9针」新冠疫苗纪录，却意外触动了网民的神经，成为网络热话。

接种纪录卡成焦点 网民刻薄言论楼主轻松化解

楼主在网上上载一张「2019冠状病毒病疫苗接种纪录」卡，卡上清晰列明，他在昨日(16日)在一间医疗中心接种了莫德纳疫苗，楼主在帖文中简单交代这是「第九针」疫苗。

帖文一出吸引大量网民留言，不少网民语带讽刺，对他接种的次数感到匪夷所思：「吓！补品咩！打噤多」、「当美沙酮用？」、「道友？」、「吸毒咩？」。有网民更调侃事主「当食益生菌级数」，有网民笑问「储印花换煲定喼丫」，甚至有网民贴出一张集齐印花换领免费薄饼的搞笑改图，揶揄他打针犹如储印花换礼物。

面对这些极度刻薄的留言，事主亦不甘示弱，以幽默自嘲的方式回应，笑言自己「戒紧毒」、「有啲high」，又指自己是「六个月打一次， 其实我唔算勤力」，而且这次更是自费接种。

出动AI反击嘲笑者：做人要科学啲

当有网民质疑疫苗会否引致年轻癌症病人发病时，事主便上载了一张相片，截取了他向人工智能（AI）查询疫苗与癌症关联的对话截图，AI回复指，根据大型科学数据，没有证据显示新冠疫苗会引致癌症，楼主再留言反击：「做人可以科学啲，唔识可以问ai」。

为保护家中长者选择接种 楼主：病咗要住酒店

面对网民的各种嘲笑，楼主其后再发文解释自己的情况，他表示「其实我家中有个105岁嘅老人家」，为了保护家人，他必须小心防疫，「我病咗要出去住酒店隔离」，因此全家人都已接种疫苗，「我成家都有乜疫苗都打晒。」他更补充，自己是「睇新闻呼吁人哋去打，我先响今日打。」

楼主为了保护家中长者免受病毒感染，即使自费也坚持定期接种，即时获得不少理性的网民挺身支持，有网民明白他的苦心留言送上鼓励：「加油！」，这句简单的打气获得了楼主点赞致意。

有网民亦表示非常认同楼主自费、信科学的精明做法，反讽那些盲目嘲讽的网民：「你真系精明，梗系打啦！你做得啱呀...」

新冠已成本港风土病 衞生防护中心吁市民接种疫苗

事实上，对于新冠疫苗的接种，衞生署衞生防护中心本月初发出最新公告，强调新冠病毒已成为本港的风土病，活跃程度会有起伏，不排除未来整体活跃程度会上升。专家建议市民应根据个人风险及上次接种时间，适时接种疫苗以减低重症和死亡风险。

中心特别提醒，现时政府提供的LP.8.1疫苗有效期即将届满（12岁或以上人士的接种服务将维持至2026年9月5日），新一批疫苗要到今年第四季才陆续抵港。因此，中心呼吁优先组别人士，包括安老院舍院友、65岁或以上长者、长期病患者、免疫力弱人士等，在距离上一剂疫苗或感染满六个月后，应尽快把握时间预约接种加强剂。

来源：Threads

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