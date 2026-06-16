公屋新型铁闸长者难开之苦 手指伸入难发力怕被困屋内 街坊教用地拖棍神级改造｜Juicy叮

公屋新型铁闸的锁头内嵌式设计引起讨论，有网民近日为家中独居长者的开门问题向广大网友求助，他指长者的手指笨，「放完入去再扭有难度」，担心被困屋内「入咗屋出唔到」，帖文引发热议，不少公屋居民发挥惊人创意，为新闸进行神级改造，让长者变得易开。

楼主：「入咗屋出唔到」 曾求助房署

楼主在「公屋讨论区」facebook专页发帖表示，屋邨更换了新款铁闸，其开锁方式对长者极为不便，特别独居长者容易引「开唔到门」而被困。他在帖文表示：「请教大家：屋邨新闸要用母指食指拿住用力按入再扭左到尽，来开门，独居长者难开门，因手指笨，放完入去再扭有难度，有冇d配件可帮佢，免成入咗屋出唔到」。

从楼主上载的相片可见，该款铁闸的门锁是一个圆形的金属内嵌式设计，中间的扭掣细小且扁平，深深陷入圆盘之内。使用者必须先用手指将此细小的扭掣用力向内压，然后再费力扭动，才能成功开门。对于手指无力或患有关节问题的长者来说，这个动作无疑是极大的挑战。楼主更补充，曾向房署维修人员反映，但得到的回应竟是「无老人家有此问题」，他因此转向广大网民求助解决方法。

网民盼设计有同理心 忧消防安全

帖文引发热议，不少网民深表共鸣表示：「俾啲同理心好吗？人哋都讲明『独居老人，手指无力』！」「呢款铁闸，对长者或体弱人士好唔友善！」

网民亦忧虑安全隐忧，担心在火警等紧急情况下，年老住户能否及时逃生：「有火警发生时点走得到，等焗死」，有网民指出，此款门锁若在室内上锁，外面用锁匙也无法开启，万一独居长者在家中发生意外，救援人员可能需要爆闸才能进入。

高手在民间！网民献计「神级改造」：WD-40、淘宝神器...

在一片热议声中，有不少公屋居民「过来人」分享其改善方案，为解决楼主的难题出谋献策，充分展现了「高手在民间」的智慧。有经验的网民建议先向锁芯喷上WD-40等润滑剂，或能令开锁过程更顺畅。有「高手」更提出大胆的改装建议，如拆开门锁圆盘，直接将内部的弹弓拿走，减低开门时所需的按压力。

另有不少网民分享了在淘宝等网上平台找到的「开门神器」，其中一款红色的辅助器，专为协助长者或小孩开锁而设。另外，有人建议可购买小型的玻璃夹夹在扭掣上，增加力矩，方便扭动。

DIY地拖棍土炮改造

最令人惊叹的是多位网民分享的「土炮」DIY作品，其中一位网民展示了他为家人设计的T字型木制手把，该手把利用地拖棍切割而成，前端开有坑槽，刚好能卡住铁闸扭掣，让长者能用整只手掌握住手把轻松转动开门，不用时更可挂在门边，设计非常贴心。

另一位热心网民更立即设计了一个T型把手的3D模型，并表示只要有精准尺寸，便可3D打印出来，希望能帮助楼主。此外，亦有网民分享自己加装的门把，彻底改变了开门方式。讨论中，网民亦上载了各式各样的门锁设计作比较，有的同样被指「中间位太扁，拎唔到左右拧」，有的则被认为可能更适合长者使用。

来源：公屋讨论区@facebook

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