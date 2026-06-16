疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮

有铁路迷在油麻地港铁站拍摄列车时，意外纪录了一家四口极度危险的冲门举动，当时列车已发出关门「嘟嘟嘟」的警报声，有人竟仍硬拖幼童扑向车门结果被夹，幼童虽即被拉脱，但仍拖跌在地，站起身时用手摸著嘴巴，未知是否受伤，网民对于同行大人期间「一眼都望」该小童大感诧异，此外，不少网民亦怀疑该家庭为内地游客，但始终无法证实。

月台大暴走 男子极速冲门著妻儿「快快快」

该铁路迷在社交平台上载事发影片，短短一日已累积近二百万人次浏览，楼主在帖文中感叹：「上唔到咪等下架啰，使唔使咁呀？」事发地点为港铁油麻地站，当时列车已经响起「嘟嘟嘟」的关门警号，正当车门缓缓关上之际，月台上一行四人包括两男一女及一名小童突然大暴走。

从影片可见，其中一名男子一个箭步率先从狭窄的门缝中硬挤入车厢，他以普通话向尾随者急喊：「快！快！快！」并同时伸手挡门，但他身后的同行女子、另一名男子以及年幼的小童却未能跟上。

最令人捏一把冷汗的是这三人未能赶上时的连串举动，眼见车门即将完全关上，同行女子依然伸手挡门，并死扯著小童向前冲，小童在半推半就下踉跄跌撞，甚至连手部都险些伸进快将闭合的月台门缝隙中。

小童跌倒起身以手掩嘴 网民嘲：用个仔挡门？

有网民特别截图并圈出这一幕，精警地配上一句：「识玩紧系用个仔挡门啦」，嘲讽大人竟然不顾危险，几乎将小童当成「人肉挡门器」企图逼使车门重开。最终车门关闭，小童被急速拖离，半跌在地，他站起身时，以手掩著嘴部，未知是否该处碰伤，但见小童整个人呆立当场；而未能上车的一男一女亦只能无奈地望著紧闭的车门，至于那位成功「冲门」的男子，则独自在车厢中。

这段捕捉得极为精准的「冲门」影片，令不少网民好奇楼主是否早已预知事件：「点解可以咁精准影到呢条片」，楼主亲自解画，表示自己当时其实是「纪录下旧车服务荃湾最后时光」，并且「用紧广角影」，没想到「唔觉意影到有人冲门，真系好危险」。

对于网民质疑「班次敢密，使唔使咁急呀？ 又危险！...唉！」楼主亦无奈回应指，其实除了一些特定日子外，夜晚等车的时间都不算长。

大人不顾安危 网民心寒：个仔仆低完全无理

这一家四口危险冲门引发网民热烈讨论，不少网民狠批成功上车男子的行为，笑指他「想抌低你老婆仔女你咪早啲讲啰，使乜用埋呢啲揦鲊招」，又嘲讽这是「离开地球最后一班太空船咁款」。

至于无辜的小童，其惊险遭遇更触动网民神经，有网民指出当时小童跌跌撞撞，「个仔pk，完全无理」，大人竟然「一眼都无望到个仔有无事」；不少人直斥家长「拖住个细仲冲门」，做法极度危险。有网民留意到小童有样学样的危险举动，指「亚仔仲跟住亚妈一样，已经关门仲自己插只脚入门内」，不禁叹谓「真系唔知死」。

有网民更分享曾目击的恐怖经历，指曾见过有小童未能成功上车，「成只手夹住得个手指喺车卡入面个人喺月台」，虽然最终车门重开让小童顺利登车，但小童已「惊到喊」，最令人心寒的是「成家人都无理佢」，直指片中大人对小朋友漠不关心的态度绝非孤例。

疑似游客身份惹激辩 网民：大把香港人都系咁

事件中这一家四口的身份亦成为网民焦点所在，由于影片听到他们以普通话讲话，另不少网民亦凭衣著，怀疑他们是内地游客，不过，不少网民坦言虽然这一家人的真正身份无从稽考，但香港乘客的质素其实亦不遑多让，直指「大把香港人都系咁㖞，唔好赖」、「其实香港人都一样」、「其实中环大把人都会咁冲上车」，网民指出在香港经常见到有人排队打尖或强行冲门，「其实香港人咁冲都唔少，但带著小朋友...好心慢慢嚟」。

来源：Threads＠v6b_zx4329、mtr__diary