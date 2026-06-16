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月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:48 2026-06-16 HKT
发布时间：10:48 2026-06-16 HKT

一名42岁的失业港爸在网上发文，巨细无遗地剖白自己失业五个月以来的辛酸史与内心挣扎，引发网民极大回响，他由昔日月入五、六万元的风光，跌至如今连劈价至两万多元的基层工作都「求之不得」，他透露了在面试时被恨拒的情况，字里行间充满了绝望与无力感，甚至心酸地说：「喺个仔面前完全系一个负面嘅教材！」

由月入6万跌落神坛！狂掟50份CV全沉底 患社恐避见朋友

这位港爸在帖文中崩溃表示，自己目前42岁，已经待业了整整五个月，他忆述以往的风光：「之前人工五万几，六万蚊」，但残酷的现实是「而家揾份两万几蚊嘅人工都揾唔到」。他透露自己毫不懈怠，已经狂「send 咗50份CV」，但见工机会「都系得个四、五份」。

长时间的待业与不断的被拒绝，令他心情直插谷底，甚至出现了严重的社交退缩，直言自己「极度唔想面对朋友，亦都唔想出门口，朋友揾我，都唔想理，想收埋自己！负面情绪爆晒灯！」

在与网民的后续交流中，他进一步吐露了这种自我封闭背后的苦衷，坦言并非一开始就放弃社交，起初也有尝试靠人脉自救：「我都有问身边啲朋友有冇工介绍，但系佢哋话真系好静。」面对朋友同样无能为力，加上自身状态极差，他最终选择了逃避：「我都费事令到自己啲负面情绪影响佢哋，所以都少咗同佢哋接触。」

崩溃叹「系个仔负面教材」！劈价求职遭面试官残酷理由狠拒

最令他感到痛苦的，是这份无力感对家庭的打击，作为人父，他深感自责，慨叹自己「喺个仔面前完全系一个负面嘅教材」，更坦言「好清楚知道再系咁，可能另一半都可能顶唔顺」。为了解救这场家庭与人生的危机，他决定放下身段，委曲求全去应征低一级的职位，怎料却换来更残酷的现实。

港爸表示，面试官虽然表面客气，回复指「好欣赏你嘅能力同CV都好好」，但最终还是以「我哋而家系揾啲比较junior，好希望有机会同你合作，但系老细觉得唔适合，希望你之后一切顺利」为由将他拒诸门外。

痛定思痛欲「洗底」删去7年履历：「根本上唔畀机会我呢一辈嘅人」

这让他无奈感叹，并非自己不肯做低薪工作，而是「人地根本上好似唔畀机会我呢一辈嘅人」，他在回应网民安慰时，更直认自己正身处一个「高不成低不就」的尴尬死局。

面对看似毫无出路的困境，他甚至萌生了极端且令人心酸的想法，向网民请教：「Last份工做咗7-8 年，我真系有谂过不如唔好写落CV度，当真空咗𠮶段时间，睇吓会唔会易揾工啲。」

网民分享中年失业悲局：连面包舖都唔请

帖文引发极大回响，海量的温暖打气留言涌入，有网民直指小朋友的快乐并非建立在金钱之上：「其实仔仔唔需要一个月入五万嘅老豆，而系需要一个跌低咗仲识笑嘅老豆呢。」

不少中年失业的过来人纷纷分享自己跌落谷底再反弹的经历，有网民忆述自己曾在跨国公司做管理层，月薪高达八万多，突然被裁后失业了八个月，最终也要降低要求接受五万多元的本地公司职位，但失业期间却赢得了每天接送儿子放学、陪伴温习的宝贵时光。

有网民更分享自己曾疯狂寄出过千份CV皆石沉大海，甚至连去面包舖见时薪工都被拒绝，那种被世界遗弃的感觉确实非笔墨能形容。有过来人亦分享自己年薪曾达七万元，移民后也要由洗厕所做起，最终凭毅力考牌重回本行。

职场老手劝勿洗底 教路中高层转型自救

许多职场老手级的网民亦留言指出市场的残酷真相，直指现时大环境下，企业对高薪职位需求大减，聘用高资历人士做基层工作又怕对方「骑牛揾马」做不长。他们又建议楼主千万不要抹去7至8年的宝贵经验，反而可以准备多一份「资历普通」的履历表，并加上自我介绍表明心迹，解释为何愿意「降级」以释除雇主疑虑。

不少网民亦鼓励楼主改变固有的打工模式，例如转型做自由工作者、进修人工智能（AI）等新兴技能，甚至先从事保安、餐饮或外卖行业，以「能屈能伸」的心态先解决现金流问题。

事主最新回应！行山散心悟透人生：香港依然好靓...

面对网民们的鼓励与真诚分享，楼主在翌日再度发文回应，表示自己完全意想不到会有这么多人有同感，他感谢大众的支持，并听从了部分建议，踏出家门走到昔日熟悉的行山径散心。他感触地写下：「今日去咗行山，一样系以前条路，香港仍然好靓，但可惜感觉大不相同。」

来源：tthomas__ho＠Threads

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