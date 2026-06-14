惊悉阿爸炒股曾输千万身家  港女「富二代」梦碎崩溃 网民齐爆长辈超狂败家史｜Juicy叮

「命里无时莫强求」。有港女近日在网上发文，大呻自己刚刚得悉一个关于父亲的惊人秘密：原来阿爸在她小时候炒股输了千几万，令她的「富二代」美梦瞬间粉碎。帖文引发网民热议，不少人留言「斗惨」，大爆家族长辈超狂的败家血泪史。详情见下图及下文：

惊悉阿爸炒股曾输千万身家 港女「富二代」梦碎崩溃 网民齐爆长辈超狂败家史逐张睇↓↓↓↓

楼主：我嘅富贵生活呢？

楼主前天（12日）在社交平台 Threads 发帖，留言指：「啱啱俾我知道，我阿爸喺我细个𠮶阵炒股输咗千几万，点知而家连一半都冇💀，Ｏ晒嘴。我本身嘅富贵生活呢？😭 虽然而家屋企唔系冇钱，但系听到真系会吓亲，有落差感😞」。

楼主：穿越时空返去提佢唔好炒

楼主在回应栏补充：「我X，可唔可以俾我穿越时空返去提佢唔好炒😞」，并坦言自己难以释怀：「我到而家仲未平复到啰，𠮶度唔系几十万、几百万，我都已经有少少接受唔到，黐线千几万💀！不能想像，如果𠮶阵时冇输到嘅话，我依家嘅生活到底系点？😞」。

她无奈地「祈求」阿爸：「我而家只求佢唔好兴起炒股或者创业，普普通通做返个打工仔算啦🙏🏻」，因为她透露：「我阿妈话𠮶阵佢觉得个政府唔会俾个市一直跌落去，所以佢一直唔放啲股票🤚」、「其实我咁信系因为佢上年放返剩低𠮶啲股票𠮶阵，又蚀咗10万🙏🏻」。

楼主事后反思：爸爸养晒全家好劲

虽然感觉崩溃，但楼主事后也冷静地发文补充，明白那些钱不属于自己，输了也与自己无关。

她解释：「大家其实我主要系吓亲，屋企之前原来有一笔咁大嘅钱但冇晒。我都知啲钱唔系我嘅，输咗又唔关我事，但我阿妈日日同我讲屋企啲钱就嚟使晒，每个月都唔够俾，我先咁谂。同埋边个唔想屋企有多啲积蓄，储定做reserve（储备）都好，有备无患。」

她强调自己并非责怪父亲，反而大赞爸爸：「但我唔系blame（责备）我阿爸，即系佢1个人养晒我哋全屋5条友，已经好劲，但反正我就系吓亲」。

网民好言安慰

面对楼主的失落，不少网民留言开解：「俾机会你白手兴家！」、「唔系你嘅就唔系你嘅」、「食几多著几多其实整定」、「正面啲，至少唔系去澳门赌场输」、「命里有时终须有，命里无时莫强求」、「人有三衰六旺，月有阴晴圆缺，睇开啲」。

有人续指「其实你咁样好过家道中落，你试过金钱嘅味道然后短时间内变到乜都无，𠮶个落差难受好多」、「你爸爸真厉害，还能够重新站起来。这血的教训都不能打垮他，你应该为他自豪，但是以后避免重蹈覆辙」、「你大个咗揾返千万畀佢哋啰」。

网民斗惨：阿爷烂赌输身家 我本应系三世祖

楼主的经历意外地钓出大批有相似遭遇的网民，在留言区「斗惨」，纷纷大爆长辈如何把原本富裕的家境败光：

•「我阿爷当年行船，人哋人工只有几十蚊，佢有几千、一万。如果佢唔系烂赌烂滚，用啲钱去买楼，我应该系有钱女嚟。不过啲嘢整定嘅，可能大病一场用咗成千万去医…」；

•「我太公当年帮驻港英军做工程维修，1956年800蚊人工（差唔多依家80k，8万元）。我阿爷少爷仔唔使做，走去烂赌…我老豆天崩开局，但白手兴家，廿几岁开公司做表，我出世就系有车有楼中产家庭。但好死唔死我15岁𠮶年佢想做大生意，走去借大嚿钱扩张，之后资金周转唔到俾人追债…一路卖一路缩，然后就无然后…变咗公屋穷Ｘ。依家38岁，好多嘢系命整定。我自己又系搞生意，每日都提醒自己唔好搏，细水长流算啦…」；

• 「呢啲冇得讲，原本都叫有物业揸手，我老豆喺疫情卖咗买股票沽空港股， 𠮶阵时系赚咗几千万。之后中咗网骗，渣都冇埋，仲要申请老破（破产）。所以呢啲系注定你有就有，冇就冇，靠自己啦」；

•「我老豆老母原本喺我细个有层楼，之后我阿嫲有层楼俾佢哋住，就卖咗原本层楼。嚿钱我阿妈俾我阿嫲水咗去买唔知边只股票，全部输晒，到而家仲租紧楼，好Ｘ穷冇钱交租𠮶只🚬」；

•「以前我老豆喺西贡都有间独立屋，同大陆有层楼，最后衰赌钱都拎晒嚟卖，放到而家千万都可能有😂。所以知道咗警惕自己唔好赌钱，同埋就当得啖笑算啦」；

•「系㖞，我阿爷在70年代在上环卖海味有两个舖位。70尾我出世冇耐死咗，俾咗遗产我老豆同大伯。之后80年佢哋玩股票一嘢冇晒。我老豆算系二世祖，𠮶个年头都去加拿大读书，之后返嚟游手好闲。跟住有一日佢个friend（朋友）话上环有间百货公司有条女好得，我老豆走去睇，就识咗我老母。我本来系三世祖」；

•「我家庭十几年前喺我仲系读紧幼稚园𠮶阵曾经系中产，当年iphone 4一出妈妈好舍得去买，仲有当时我哋有部私家车，记得有一次有幼稚园旅行，我系坐屋企人车跟住部校巴尾，但由于我爸爸烂赌一切都变晒，车迫于无奈要卖」；

•「唉，好细个我老豆出轨，我妈同佢离婚。本身住私楼（被我老母卖咗），由一直有工人嘅我，就系咁样变咗要住公屋。如果我妈冇卖到层楼，就系我拣人，边会系人拣我」。

资料来源：Threads

相关阅读：

「仔女问就冇，骗徒要就成副身家」 婆婆ATM前险中伏 网民叹：自己人讲唔听

持重仓哭了几个站？疯传港铁婆婆「苦情Look」查股价 灾情处处有人输逾百万身家

