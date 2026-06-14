房署首解画公屋木门铁闸「左右倒转」之谜 揭奇葩设计原因 提三大免费改善方案｜Juicy叮

有柴湾环翠邨新入伙的公屋居民在网上发文，指单位大门与铁闸的安装方向「左右倒转」，每日回家开门都要「扭曲只手」，事件再揭多条屋邨包括彩云一邨、石围角邨、兴民邨及励德邨等均有此特别设计，事件引发极大回响。对此，房屋署回应《星岛头条》首度作出详尽回应，拆解这设计的背后历史原因，并承诺会全资为受影响租户进行改善工程。

多邨公屋门闸「左右倒转装」 涉事单位现场照：↓↓↓↓

房屋署详尽回应及解画

房屋署发言人指出公共租住屋邨单位主要采用趟闸或折闸，在绝大多数情况下，木门锁与铁闸开口的位置均会设于同一侧。不过，针对有关网民反映的「左右倒转」情况，署方解释这主要受制于旧式屋邨的先天环境限制。

80年代旧屋邨先天空间局限

房署解释，像柴湾环翠邨这类八十年代设计的旧屋邨，在走廊转角或尽头单位安装铁闸时，必须兼顾多项外在因素，包括公共走廊阔度、设施喉管分布，以及毗邻单位的墙身、铁闸、电表箱及煤气表等。在这些重重限制下，署方「逼不得已改变铁闸开口的方向」，从而导致铁闸锁与木门锁位置相反的局面。房署强调，在后来更换新款铁闸时，已尽量在折闸与大门之间预留空间，以减轻对住户造成的不便。

附图详解安装环境限制

根据房署附上的图片解说，以八十年代设计的柴湾环翠邨怡翠楼08室为例，该单位位处走廊尽头。从相片及解说中可见，大门的右边紧贴著走廊墙身边缘，且墙身顶部设有公共设施；而大门的左边，则与毗邻单位的大门相隔著一幅极为狭窄、且带有喉管等公共设施的墙身。

房署解释，在这样的布局下，如果将铁闸与单位木门设为同一个开启方向，将会直接缩窄单位大门的实际进出阔度。

此外，从该单位内部照看到，该单位的木门向室内推开后，门背会贴近单位的窗户位置。这种设计占用的室内空间较少，能更便利租户摆放家具。因此，在外部安装空间极度局限的情况下，房署当年便采用了现时这种「左右相反」的安装方式。

提出三大免费改善方案

对于居民反映日常使用造成不便，房屋署强调已即时进行检讨，并决定因应住户的具体诉求及意愿，在符合《消防条例》及技术可行的基础下，提供多项改善方案：

1. 调整大门开启方向

2. 优化大门设计

3. 按居民意愿移除铁闸

房署承诺，屋邨办事处人员会尽快联络有关租户解释选项，协助落实最切合其需要的改善措施，而相关的工程费用将会由署方全数承担。署方亦补充，现时新的屋邨已全面将铁闸设计为趟闸，并预留足够空间，在一般可行情况下均会在同一方向打开，完全趟开后也不会阻挡木门锁位。

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