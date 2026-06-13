保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常｜Juicy叮

不少打工仔视「冇嘢做」的保安员为笋工，但实战过后却又是另一回事。有高学历的后生仔为揾食入行3年后，惊觉中大伏，近日在网上大呻保安员「好忙好多嘢搞」。帖文一出，引出不少实Q（保安员）同行现身吐苦水，大爆超忙的血泪日常。详情见下图及下文：

保安员真系「冇嘢做」？ 高学历后生仔入行3年惊觉中伏 实Q同行吐苦水大爆超忙日常逐张睇↓↓↓↓

楼主：以为冇嘢做

楼主前天（11日）在社交平台 Threads 以「职场」为题发帖，留言大呻：「未做保安之前以为保安就系冇嘢做，做咗之后先知道，原来保安都可以好忙好多嘢做」。

楼主接著讲述日常工作细节：「又要登记啲外来人士，栋建筑物有咩异常要即刻上报，遇上突发事件，例如警察到场要写报告咁样…唔系冇嘢做，都可以好忙好多嘢搞，有啲嘢真系要入行做过先知道😅」。

高学历港男为揾食入行

楼主在另一则帖文自爆背景，道出年轻人求职的无奈：「3年前高级文凭毕业，跟住即刻考咗个保安牌，谂住放喺度傍下身咁，当时冇打算全职做保安呢行，净系谂住做白领文职写字楼工，但无奈揾唔到嚟做，最后为咗揾食，唯有全职投身保安呢行…然后咁就做咗3年」。

楼主更语重心长地感叹：「而家香港地揾食艰难，有啲工唔系你想做就做到，为咗揾食，后生都要做保安…」。

网民揪出工作量大增元凶

楼主的帖文引起不少同行共鸣，纷大吐苦水。有人一语道破近年住宅保安工作量倍增的元凶：「外卖 app 未兴起之前，住宅保安嘅工作量起码少一半」。

有网民甚至见过有保安员要倒贴开工：「最癫见过要自己出咪钱（垫支）收顺丰（快递），跟住问业主拎返」。

商场通宵更血泪史

除了日常琐事，保安员还要面对各种突发情况。有网民分享了14年前在旺角一商场做通宵更的经历，由「踢厕所（清场）」到「锁䢂」都一脚踢：

「啱啱接更之后要熄扶手梯要围封某啲区域 ，跟住要同个女工一齐去踢厕所清场，因为唔系净系踢男厕连女厕都要踢埋所以要有个女工跟住，戏院清场之前都多嘢做，戏院最后一场散场之后大约10分钟就要再巡下啲楼层同后楼梯，再将戏院出口𠮶两层嘅厕所再踢一次确保冇人，跟住就通知控制室戏院清场然后锁晒啲升降机」。

不过，这位网民也补充：「戏院清场之后除咗打钟，基本上，好清闲，冇嘢做」，并继续爆料，指通宵更若遇到突发事件绝对不轻松：

「曾经有个同事做zone ic（Zone In-Charge，区域负责人）嘅时候控制室收到火警警报叫佢去检查某间舖头，佢就咁喺前门望过之后就报返上去话冇烟冇火，点知原来后楼梯已经浓烟密布仲飘咗出街，后来有街外人报咗警先知出咗事，后来管业经理返到嚟笃住佢个头系咁Ｘ」。

资料来源：siu00266＠Threads

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