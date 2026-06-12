老妇港铁扶手电梯口突停步听电话 醒目女「超人抱起」避过人叠人 著陆后婆婆霸气反应一绝｜Juicy叮

搭扶手电梯真是一秒变生死时速。一名老妇早前在港铁扶手电梯口突然停步接听电话，几乎酿成「人叠人」惨剧。尾随的一名醒目女乘客在电光火石间，机警地化身超人，使出一招「神力抱起」，把婆婆安全移开，避过一场极可能出现的意外。而婆婆著陆后的霸气反应更堪称一绝，令网民大开眼界。详情见下图及下文：

老妇港铁扶手电梯口突停步听电话 醒目女「超人抱起」避过人叠人 著陆后婆婆霸气反应一绝逐张睇↓↓↓↓

扶手梯尽头阿婆为听电话「定格」

楼主昨天（11日）在社交平台 Threads 以「扶手电梯」为题发帖，留言讲述这「好『惊险』嘅一幕」。

楼主详述事件经过，指当时「喺地铁站搭紧扶手电梯，前边有一个大约70岁以上银发婆婆，大概矮我两个头、细细粒。就喺仲有一格扶手电梯就到达地面，佢嘅响亮而又魔性电话铃声响咗……」。

楼主续指：「咁喺呢2秒之间，佢原本需要做两个动作，『听电话+行去地面』。电光火石之间，佢最后选择只做其中一个动作——佢净系听电话！！！仲有1秒后，所有人包括我准备『炒车』」。

超人上身：「抱起阿婆」安全降落

为了阻止惨剧发生，事主当机立断，生动地忆述当时的神救援：「我无意识地选择咗好似超人咁，两只手喺阿婆胳肋底穿过，再一下抱起咗佢，阿婆双脚轻微离地，我再将佢轻轻地降落返地面」。

楼主接著讲出「戏肉」，笑指：「阿婆安全降落之后嘅反应，究竟系会多谢我吗？答案：佢揭开折叠式电话，中气十足地讲：『喂！咩事呀！』，头也不回向前行。结局我觉得好滑稽又万幸」。

楼主最后指出：「写完都觉得系潮文feel（感觉），即刻分享俾朋友笑到碌地。希望所有公公婆婆出门口都要平平安安返屋企🤍」。

楼主自爆：曾弓步撑住跌倒醉汉

楼主在回应网民时，还自爆这已非她首次在扶手梯「救人」：「我试过向上长扶手电梯中段，弓步+双手用全身力量撑住一个醉酒汉，佢系完全跌喺我身上，好好好重+臭+惊，why me？！（为何是我？！）」。

网民激赞女侠：祝你买到演唱会飞

网民都佩服楼主临危不乱的反应，大赞「好叻」、「好勇」，更形容她为「女侠👍🏼🙏🏻」。有人给予了最高级别的祝福：「祝你以后咩演唱会飞都买到，因为你物理上真系搬咗个阿婆！」，楼主亦开心回应：「点算好钟意呢个祝福！！！」。

有细心的网民则关心楼主本身，指「阿婆应该都重㗎㖞，你有冇受伤？」、「哇，好强壮嘅臂弯，好彩够力，唔系后面就人叠人」。对此，楼主回复指：「你好sweet（甜）！好彩阿婆好『的骰』细细粒，我目前冇受伤」、「完全冇谂过够唔够力🥶」。

资料来源：sscarlett_s＠Threads

相关阅读：

港铁扶手电梯险酿巨灾 钻石山站乘客拎行李疑失平衡向后跌倒 撞向后方3名乘客

港铁站内婆婆逆行扶手电梯 「跑步机式」踏步好惊险 网民紧张：要帮佢 结局系......

BB车硬闯港铁太子站扶手电梯 自私乘客舍易取难 阻塞通道示范「大笨招」

旺角爆扶手电梯大战险酿人踩人 拖大喼行李男女塞电梯冲突 身后仲有BB车 路人惊呼：喂！行啦！