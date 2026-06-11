曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮

各大社交平台昨日（10日）疯传一张公司内部的「人事升职公告」，这张通告不但引来全城热议，连资深传媒人Luke Sir曾智华亦在个人Facebook专页转发，并配上「疯传中」三字，通告中的一句「核弹级」句子，令广大网民笑到肚痛，甚至疯狂猜测这是一间甚么类型的公司。

「处事一丝不挂」 表扬信变有味笑话

从网上疯传的通告截图可见，这是一张由人力资源部发出的内部通告，主题为「人事升职公告」，内容主要是宣布晋升一名女同事为「行政秘书」。通告的本意显然是要大力表扬该名女员工的卓越表现，通告中写道：「X小姐自加入公司以来，处事一丝不挂，对每一项任务皆全力以赴，深得上司及同事一致好评......管理层对X小姐之贡献深表肯定......」通告更呼吁员工视X小姐为效法对象：「其专业态度与高效执行力，实为全体员工之楷模。」

整张公告的荒谬亮点，在于它竟然用了「处事一丝不挂」这六个字来形容这位女秘书的工作态度，相信为人事部职员手民之误，原本想写做事认真细致的「一丝不苟」，却因为一字之差，变成了全身赤裸的「一丝不挂」，瞬间令升职喜讯变成充满遐想的有味笑话。

水洗唔清！Luke Sir留「笑出眼泪」Emoji 网民疯猜呢间系...

面对这则离奇的升职公告，除了Luke Sir曾智华一句「疯传中」及以三个「笑出眼泪」的Emoji的评论外，在社交平台分享此事的其他网民都不禁感叹：「好想知呢位同事喺背后默默付出咗几多努力。。。」

网民们的大食花生，反应空前踊跃，留言充满了各种令人捧腹的职场「潜规则」阴谋论，幽默抵死：「唔怪得升佢啦」、「原来升职要一丝不挂」。大量网民直指，这份通告令新晋升的行政秘书可谓「水洗都唔清」、「好大牺牲」。

由于「一丝不挂」的画面感实在太震撼，不少网民甚至对该公司的业务性质提出大胆质疑，纷纷留言疯猜：「呢间系唔系拍AV公司？」、「日本SOD剧情？」、「办公室变东日夜总会？」。

拆解「核弹级出错」起因：得罪HR？AI代写？拼音输入法出事？

对于今次由错别字引发的核弹级灾难，不少网民将矛头直指负责发出公告的人力资源部，直斥对方连小学程度的成语都搞错：「呢啲HR真系文盲都算，仲唔识用AI check下文先出」，有网民更将人力资源部戏称为「不醒人事部」。

有阴谋论者则笑指这其实是「HR专登嘅」，怀疑人事部早就看不过眼，表面上是打错字，实际上是语带相关、指桑骂槐的「默默爆料」，不少网民笑言是否该秘书「得罪HR」之故，以此为由尝试拆解这场灾难的可能起因，有网民则估计可能人事部职员以AI代写，而未有小心校对而出错。

此外，有网民展示了电脑键盘的输入界面截图估计，这是「懒人使用普通话输入法的结果」，原来，在普通话拼音中，「苟」（gou）与「挂」（gua）的拼音极为相似，若打字时贪快只输入前几个拼音字母（如 yisibu），系统的预测字库很可能会弹出「一丝不挂」作为关联词，而这怀疑可能是HR为何会犯下如此低级却又毁灭性错误的原因。

创意大爆发 惹火「办公室设计」相片流出

网此各式留言当然不乏网民的二次创作，有网民搞笑地抛出陈奕迅的歌词「分手时内疚的你一转脸」来和应「一丝不挂」的主题，有网民更搞笑地上载了一张极度开放、甚至带点香艳感觉的办公室环境设计：「佢地个办公室设计应该系咁」，完美配合了「一丝不挂」的上班主题。

来源：facebook、Threads