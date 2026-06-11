上门装机15分钟 冷气师傅擅闯厕所匿足10分钟 港女恐藏恐怖阴谋 网民「5大自保神招」：千万咪做呢样嘢｜Juicy叮

一名港女在网上自爆家居安装冷气时遇上的怪事，指两名师傅上门装机仅需15分钟，其中一人却突然擅闯屋内的厕所，并匿足足10分钟。

事后楼主感到相当心寒，随即全面搜查屋内，担心有人在厕所内布下恐怖阴谋。有见及此，一众网民纷纷献计提供「5大自保神招」，并提醒有一样嘢千祈唔好做。详情见下图及下文：

上门装机15分钟 冷气师傅擅闯厕所匿足10分钟 港女恐藏恐怖阴谋 网民「5大自保神招」：千万咪做呢样嘢逐张睇↓↓↓↓

冷气师傅擅闯厕所匿足10分钟

楼主昨天（10日）在社交平台 Threads 以「家居安全」为题发帖，留言指：「琴晚揾师傅上门装冷气，成个过程15分钟，两个师傅。A全程喺度装机，B无啦啦自己冲入厕所10+分钟🤯」。

楼主续指：B师傅「完全冇同我哋讲声要借厕所，时间反常到离谱，如果真系咁急，开大都唔使咁耐，而且佢出嚟后冇解释任何嘢，又冇异味」。

楼主心寒大搜查 忧遭暗装镜头

面对师傅的反常举动，楼主自爆：「惊佢趁机装 cam（镜头）🙂，已经逐样检查晒厕所，暂时冇发现可疑镜头，但心入面仲系好不安。屋企人有洁癖，仲因为呢件事崩溃紧。上门维修安装，千祈唔好俾师傅单独留喺任何房！」

不少网民非常理解楼主的担忧，认为让陌生人借用家居洗手间的确会引起不安。有人强烈建议：「任何师傅上门一律唔借厕所，唔关人情味事，就系唔方便，无乜好解释。真系需要，请佢落去屋苑会所。」

有网民也诉苦指：「我都发觉啲维修师傅好钟意借厕所，唔借又好似无人情味，借咗心又唔舒服！」更有人分享自己的崩溃经历：「我都试过🥴砌家私师傅突然间借我个厕所，Ｘ佢个街，屙到成个厕所都系屎渍，要我抹，Ｘ！！」。

网民劝放低忧虑：无连 WiFi 装 Cam 都冇用

对于楼主的担忧，有网民安慰：「算吧！你检查完之后，再消毒清洁一次，就要放下担心㗎啦😉」、「咁佢都入咗去，你都阻止唔到㗎啦！」、「无连wifi装cam都冇用，唔使惊，除非佢有办法再入你屋企」。

楼主其后在回应栏现身回应：「如果好快出到嚟，都觉得系人有三急。但今次成个安装先15分钟，佢自己一个入足10分钟真系太耐，难免会谂多...... 屋企人有洁癖都超级紧张，我哋已经彻底消毒晒成个厕所」。

不过，也有网民指楼主可能多疑，并为工人辩护，认为「师傅好多都系老实正直㗎」。

楼主综合网民意见 传授「5大自保神招」

对于网民的热烈讨论，楼主最后统一回复，强调事件的重点在于「师傅B未经同意就用厕所，仲去咗好耐，全程冇协助安装」。

楼主更综合了其他女网民 DM（Direct Message，私讯）分享的自保建议，整理出 5招上门维修自保 Tips（贴士）：

1. 防狼喷雾

2. 避免单独应对： 最好屋企人数 ≥ 3个人

3. 提早收好所有 underwear（内衣裤）

4. 素颜、戴眼镜口罩、著松身长袖衫长裤： 防尘 + 减低 attention（注意力）

5. 反锁唔需要师傅做嘢嘅房（包括厕所）

楼主最后表示：「除咗5都做齐，下次会记得反锁🙂‍↕️」。

资料来源：starrylights_hk＠Threads

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