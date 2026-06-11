家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮

菲律宾南部棉兰老岛附近周一（8日）发生强烈地震，伤亡惨重，当地数以万计居民流离失所。啱啱遇著刚刚，本港有刚上工两日的菲佣，以「家乡大地震毁屋」为由决定闪辞走人，更同时表明无钱赔偿一个月代通知金。

自叹「冇工人运」的女雇主在网上大呻，苦候两个月却换来惨蚀两万元的结局，无奈表示唯有当请对方来「香港3日2夜旅行」。不过，多心的网民却质疑，外佣极速劈炮恐怕另有内情。详情见下图及下文：

家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情逐张睇↓↓↓↓

港妈叹惨蚀两万：连佢个名都未记得

楼主今天（11日）在社交平台 Threads 上载相片发帖，留言指：「呢个真系一个纪录，3日，6月8夜晚入屋，6月10辞职。正确嚟讲系做咗2日，好似香港3日2夜旅行咁。然后带佢去洗晒啲衫，饭都未煮过，2日煮埋俾佢食，连佢个名都未记得。」

楼主续指：「佢话冇钱赔一个月通知金俾我，我话唔使喇，我要佢今日即刻走算数。我明如果佢冇讲大话嘅话，打风（地震）屋企有事系好惨，你话我衰又好、Ｘ街又好，你今次真系搭22个钟头（连等候转机）返去菲律宾啦，喺我度做嘢都冇22个钟．我仲Ｘ惨呀，3日都冇，唔见咗两万蚊仲要等足两个月，自问冇工人运，请 part time（兼职／钟点）算」。

对话截图曝光：无法专心工作坚决解约

从楼主上载的 WhatsApp 对答截图可见，闪辞的菲佣来自菲律宾达沃市（Davao，位于棉兰老岛东南部）。外佣以英文向雇主表示：「Davao is always earthquake and my house more crack not safety, I need to fix my house can I home Phill.」（达沃经常地震，我的屋子裂痕更多、不安全了，我需要回家修理）。

当雇主无奈质疑「你只是来了两天」，该名外佣随即表示「I'm not focus the work have serious problem」（我无法专心工作，有严重问题），并坚决要「break contract（解约）」。

面对外佣的「极速劈炮」，港妈虽然无奈，但也只能接受现实。由于对方表示「冇钱赔」，楼主更免去她一个月的代通知金，并自掏腰包买机票让她回乡。

网民食花生质疑：嫌唔啱心水揾借口？

帖文一出即引来网民热议，不少雇主都表示身同感受。有网民体谅地指，菲律宾当地早前确实发生大地震，认为外佣的要求可能并非「借口」。

不过，大部分网民都认为外佣的做法极不负责任，并质疑其背后的真正动机：「其实啲工人姐姐系咪嚟到见到环境唔啱佢心水，就即刻揾个借口辞工？」

对此，楼主亲自回应，指自己的待遇绝不苛刻：「有独立房不是工人房，厕所自己一个用，仲有乜要求？？？？？佢第一次出国，我信佢返去搞间屋，不过我都唔知有乜搞，佢老公要佢返去。」

经验雇主分享：睇行李知有冇心长做

对于楼主轻易放人，有网民认为太顺摊：「咁因为佢 break contract 无成本，你咁顺摊由佢走。你试吓同佢讲得两条路，一系摆低一个月粮，一系挨一个月。可能佢走唔到，过两日冷静落嚟同屋企人商量完，又决定唔走呢。」

有经验丰富的雇主则分享「拣卒」心得，指可以从外佣带来的行李，判断她是否有心长做：「以前有请过3个工人姐姐嘅经验，佢哋不约而同都会拎啲好 personal（个人）嘅嘢嚟。有一个拎瞓开嘅枕头、有一个拎公仔、有一个拎好多靓衫嚟（谂住星期日著啩）。我就咁睇就知佢哋唔系玩嘢𠮶种」。

资料来源：hermysocialclub＠Threads

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