「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮

有网民今日（10日）偷拍一名年轻港妈在搭巴士凑B使用「电子奶嘴」，并在社交平台发文狠批这位港妈让婴儿看手机的行为是「害死自己细路」，帖文瞬即引发网络大战，大量网民涌入留言，辛辣言论令结局神反转。

「呢啲家长害死细路！?」巴士靓妈畀BB睇手机遭狠批 公审帖掀网战 结局神反转

出动手机安抚BB 被指控「害死细路」

从楼主在网上公开的相片可见，一名坐在巴士座位上的年轻妈妈，正环抱著一名年幼的女婴，让其安稳地坐在大腿上，该名手抱女婴的双手正紧紧持著一部智能电话，萤幕上正播放著色彩缤纷的卡通动画，女婴的视线亦十分专注地停留在萤幕上，全程表现安静。

但这一幕却引来楼主的强烈不满，楼主在帖文中语带讥讽地批评该名母亲的做法，严厉直斥：「呢啲家长咪害死自己细路啰。」楼主更将问题上纲上线，认为这种做法会令小朋友「由细开始无哂专注力」，感叹「而家啲教育越嚟越难做」，最后更抛下一句反语：「都多真系多谢你。」

围炉惨变大炒车 网民：喊又闹、静又闹你想点？

不过，这本意是「围炉」批斗的帖文竟终成大炒车，公审对象反而变成楼主，大部分网民都对该名母亲表示理解，并狠批楼主多管闲事兼双重标准。

网民认为在公众场合，家长为免骚扰到其他乘客，给予电话作安抚实属无奈之举：「唔系你想佢点？呢个情况下有野吸引住个BB既注意力先唔会搞到其他人，如果唔系个B郁嚟郁去踢到人咪又会比人X唔识教，定你想个老母孭住个B仲企出去先为之啱？」

有网民大叹香港人压力太大动辄就放上网公审，并生动地形容这个死局：「小朋友安安静静玩电话又喺度X，小朋友唔玩电话喺度喊又喺度X」，有网民甚至无奈表示：「个BB嘈大叫，又话佢冇家教，而家佢唯有用电子奶嘴塞住佢，你又要放上网公审人」。

不少网民认为家长带小孩外出已经非常狼狈，纷纷叫楼主「唔好扮晒教育家」，因为「起码人哋无阻住你无嘈到你」，有网民更提醒大家只看到表面，直斥楼主事涉偷拍行为：「你又唔知道个妈妈系咪落车之后返屋企都系咁样俾佢睇......所有嘢你都唔知嘅情况下，你睇嘅嘢都系表面嘅嘢，唔应该咁样喺人哋冇骚扰你嘅情况下去影人地相。」

来源：lovemyself.worthy＠Threads

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