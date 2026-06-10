北上配眼镜埋单前少问「这句话」易被㓥？港人单拖配镜防伏指南掀热议：深圳度数配足竟变假远视？｜Juicy叮

北上深圳消费性价比高，当中「配眼镜」更是港人热门之选，有港人在社交平台详尽分享一个人去深圳眼镜舖配眼镜时的防伏心得，更奉劝大家「真系唔好咁老实」，这篇犹如「北上配镜指南」的帖文掀起热议，当中深圳「度数配足」，与香港「主动减度数」的回异操作更成为讨论焦点。

「深圳度数较到尽 VS 香港主动减度数」边种先啱？港男爆深圳配镜防伏指南 两地验眼手法引热议

四大拣选秘诀＋埋单前少问「这句话」易变水鱼

楼主在「深圳配眼镜资讯交流分享组」facebook专页发帖，分享劈头第一句便点醒港人，直指好多人去配眼镜都「懵盛盛，店员讲乜就信乜」，往往是回到家上网一查攻略，才惊觉「发现俾人揾笨」。

为了不让更多人步其后尘，楼主无私分享了四大拣选秘诀，首先是折射率，楼主强调「折射率唔系愈高愈好，拣啱度数先系重点」，例如600度以上才适合1.74折射率。其次是镜片品牌，楼主强烈建议「净系拣品牌镜片，杂牌免问」，点名蔡司、依视路等知名大厂才靠得住。

至于镜框，楼主提醒大家唔好净系贪靓，一定要睇材质，首选纯钛金属。最后，楼主亦提到防蓝光镜片并非人人适合，特别是从事设计类工作、对色彩辨别要求高的人士。

楼主更千叮万嘱，埋单前必须连珠炮发问清楚五大问题，包括「镜片包装袋会唔会俾返你？」、「有冇品牌官方授权书？」、「眼镜具体售后内容系点？」、「镜片同镜框有冇查验渠道？」以及「镜片有几多折扣？」，务求令店员知道你是有备而来，买单前记住做足功课，唔好咁易俾人说服。

无老花硬说有？网民分享北上中伏经验

帖文引来大批网民热议，不少人留言指内地部分眼镜舖营销手法进取，虽然当中有不少良心店舖，但亦试过遇伏。有网民分享经历，指明明自己没有老花，却被店员硬说有，然后不断推销渐进镜、防蓝光及1.74超薄镜片，当楼主拒绝后，店员又疯狂推销一个在香港从未听过的内地眼镜框品牌。

为此，有另一位网民在留言区附上了一张疑似来自内地社交平台小红书的图文截图，图中展示了一副该内地品牌的眼镜及相关宣传文字，暗讽部分店舖硬销所谓的「名牌」其实水份极高。

深圳度数配足反成大忌？港男戴到变「假远视」

除了推销手法，深港两地视光师的「验眼标准」更意外成为热议焦点，甚至颠覆了不少人「度数越准越好」的认知，有网民率先发问：「发觉深圳配眼镜，视光师会配到度数好尽，相反香港会减几十度，究竟边个会好啲？」

不少过来人纷纷留言指，度数「配到尽」其实是大忌，随时弄巧反拙，有网民分享，试过在内地配足度数后，「有排带眼镜睇唔到近嘢」，甚至「以为自己老花」，后来才发现是因为度数太足而变成了「假远视」，双眼非常辛苦；有网民更直指，配得太足不但会头晕不适，更会令视力极速衰退「好快又再配过」。

相反，大批网民力撑香港视光师「主动减几十度」的做法才是业界共识与良心，有网民引述香港视光师的解释，指如果并非每天全天候戴眼镜，或者验眼时遇上近期睡眠不足，都会影响验出来的真实度数，因此主动略减几十度，「虽然是有点唔够清的感觉，但是对眼会舒服好多」。

为了求安心，有网民甚至建议北上配镜时，先去内地的正规眼科医院验眼，拿著度数纸再去眼镜舖配镜，以防被眼镜舖的视光师乱较度数。至于有患有900度深近视的苦主更上载相片大呻，高折射率与追求视野宽阔的镜片价钱随时翻倍，感叹当中的水实在太深。

网民：为吸长者医疗券 香港配眼镜亦满布陷阱

不过，这场「北上配眼镜」的争论并非一面倒，有网民就认为其实「天下乌鸦一样黑，差别系呃多少」，直指香港配眼镜同样充满陷阱，有网民指香港部分店舖看准长者有医疗券，便会「有几多佢会sale尽你」，最后只留几百元让长者看医生；甚至有网民试过在旺角花三千元配一款镜片，最后怀疑被换成同品牌的平价儿童系列，大呼被骗。

有精明网民指出，地区不是重点，重点是「有冇拣到一间正常嘅眼镜舖」，关键要在去配眼镜前，做足功课。

来源：深圳配眼镜资讯交流分享组＠facebook

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