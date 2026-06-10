Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:26 2026-06-10 HKT
发布时间：10:26 2026-06-10 HKT

不少父母为了让子女赢在起跑线，都会大洒金钱送仔女到海外留学，不过，一名年轻港女在社交平台大吐苦水，指自己花费了母亲大量金钱到加拿大读中学，回流香港报读大学却惨遭「滑铁卢」，事件引起大批网民热烈讨论。

赴加读高中以为赢在起跑线？港女回流报三大全军覆没 惊觉烧错钱

带85分自信回流 报三大神科食白果

事主在帖文中一门始即表示自己「要放下负」，她透露由中四开始便远赴加拿大就读中学，目前就读Grade 12（第12班），并以Non-JUPAS（非联招）方式回流香港报读大学。她原本以为自己考获83%至85%的平均分「都OK」，更满心欢喜地报读了浸大、城大的传理系以及中大的社工系。

怎料三大热门学科至今毫无音讯，最终只有副学士（Asso）课程向她招手。面对零大学Offer的窘境，楼主直言感到好绝望，更自责地表示：「觉得自己真系好废，嘥晒阿妈啲钱」，怀疑自己已经升学无望。

网民踢爆残酷真相：85分喺外国即系垫底

帖文引来大批网民关注，对于楼主自认成绩「OK」，不少熟悉海外升学机制的网民毫不留情地戳破残酷真相，直指「其实83-85% 入大学算低分」、「个成绩连大学基本95%都唔meet，点收你」。

网民分析指，由于加拿大高中没有统一的公开试，主要依赖校内评分，加上近年香港Non-JUPAS的竞争极大，吸引了大量内地生及其他国际学生竞争，因此香港的大学对加拿大回流生的要求极高，通常「视90%+为基本」，甚至有考获97%高分的尖子都未必获录取。有网民更坦言，以楼主的分数，即使留在加拿大也未必能入读顶尖大学。

揭心酸回流原因：无钱留低

面对网民质疑为何不索性留在加拿大升读大学或大专（College），楼主无奈道出心酸原因，坦言自己并非加拿大公民，无法申请当地的学生贷款，面对高昂的国际学生学费，她大叹：「冇呀，屋企冇钱继续喺加拿大读」、「冇办法，依家屋企负担唔到，唯有返香港读」。

焗读Asso成人生交叉点？网民意见两极

既然大学之门暂未开启，究竟应否退而求其次入读副学士（Asso）？网民对此意见两极，有过来人大力鼓励楼主，指只要英文底子好，在香港读副学士绝对有优势，直言「入asso会横杀，容易考得返入三大」，又指身边有不少朋友读完两年副学士后成功衔接八大，甚至最终以一级荣誉毕业。
不过，有网民则极力劝退，警告香港的副学士竞争极大，读书压力随时比外国更大：「千奇唔好asso！！宁愿你Canadian college再继续non jupas，香港asso俾分唔同加拿大，难过加拿大。」

留学光环破灭？网民送暖：眼界用钱买唔到

虽然现实狠狠地给了楼主一巴掌，但不少网民亦纷纷送上暖心安慰，劝她不要过度自责，认为留学的价值不能单靠一张沙纸衡量：「虽然你父母冇钱再供你读上去，但系俾咗两年你去外国留学，你个世界观已经唔同咗，第日你望返转头，你唔会后悔㗎。」

网民勉励楼主，一个人的价值并非用成绩分数去衡量，无论最终选择重读、升读副学士还是投身社会，只要保持积极态度，过往在海外累积的见识和眼界，绝对不会白费。

来源：Threads

延伸阅读：

调查：海外升学平均开支265万 六成家庭需筹足5年

羡慕20多岁能出国留学 网民呻：靠自己储钱30几岁再揾工实被压价

部署孩子到海外升学必知的5个事前准备！专家建议应在这个年级开始部署
 

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
11小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
20小时前
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
即时中国
3小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
16小时前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
13小时前
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
影视圈
17小时前
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
影视圈
13小时前
荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？
荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？
饮食
13小时前
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
饮食
23小时前