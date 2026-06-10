以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮

不少父母为了让子女赢在起跑线，都会大洒金钱送仔女到海外留学，不过，一名年轻港女在社交平台大吐苦水，指自己花费了母亲大量金钱到加拿大读中学，回流香港报读大学却惨遭「滑铁卢」，事件引起大批网民热烈讨论。

赴加读高中以为赢在起跑线？港女回流报三大全军覆没 惊觉烧错钱

带85分自信回流 报三大神科食白果

事主在帖文中一门始即表示自己「要放下负」，她透露由中四开始便远赴加拿大就读中学，目前就读Grade 12（第12班），并以Non-JUPAS（非联招）方式回流香港报读大学。她原本以为自己考获83%至85%的平均分「都OK」，更满心欢喜地报读了浸大、城大的传理系以及中大的社工系。

怎料三大热门学科至今毫无音讯，最终只有副学士（Asso）课程向她招手。面对零大学Offer的窘境，楼主直言感到好绝望，更自责地表示：「觉得自己真系好废，嘥晒阿妈啲钱」，怀疑自己已经升学无望。

网民踢爆残酷真相：85分喺外国即系垫底

帖文引来大批网民关注，对于楼主自认成绩「OK」，不少熟悉海外升学机制的网民毫不留情地戳破残酷真相，直指「其实83-85% 入大学算低分」、「个成绩连大学基本95%都唔meet，点收你」。

网民分析指，由于加拿大高中没有统一的公开试，主要依赖校内评分，加上近年香港Non-JUPAS的竞争极大，吸引了大量内地生及其他国际学生竞争，因此香港的大学对加拿大回流生的要求极高，通常「视90%+为基本」，甚至有考获97%高分的尖子都未必获录取。有网民更坦言，以楼主的分数，即使留在加拿大也未必能入读顶尖大学。

揭心酸回流原因：无钱留低

面对网民质疑为何不索性留在加拿大升读大学或大专（College），楼主无奈道出心酸原因，坦言自己并非加拿大公民，无法申请当地的学生贷款，面对高昂的国际学生学费，她大叹：「冇呀，屋企冇钱继续喺加拿大读」、「冇办法，依家屋企负担唔到，唯有返香港读」。

焗读Asso成人生交叉点？网民意见两极

既然大学之门暂未开启，究竟应否退而求其次入读副学士（Asso）？网民对此意见两极，有过来人大力鼓励楼主，指只要英文底子好，在香港读副学士绝对有优势，直言「入asso会横杀，容易考得返入三大」，又指身边有不少朋友读完两年副学士后成功衔接八大，甚至最终以一级荣誉毕业。

不过，有网民则极力劝退，警告香港的副学士竞争极大，读书压力随时比外国更大：「千奇唔好asso！！宁愿你Canadian college再继续non jupas，香港asso俾分唔同加拿大，难过加拿大。」

留学光环破灭？网民送暖：眼界用钱买唔到

虽然现实狠狠地给了楼主一巴掌，但不少网民亦纷纷送上暖心安慰，劝她不要过度自责，认为留学的价值不能单靠一张沙纸衡量：「虽然你父母冇钱再供你读上去，但系俾咗两年你去外国留学，你个世界观已经唔同咗，第日你望返转头，你唔会后悔㗎。」

网民勉励楼主，一个人的价值并非用成绩分数去衡量，无论最终选择重读、升读副学士还是投身社会，只要保持积极态度，过往在海外累积的见识和眼界，绝对不会白费。

来源：Threads

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