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35度高温地盘工晒「食清水饭」！辛酸伙食照疯传 亲解无雪柜照带饭原因超催泪｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:54 2026-06-09 HKT
发布时间：16:54 2026-06-09 HKT

本港连日极端酷热，有从事扎铁工程的地盘工人昨日（8日）在网上发文，分享自己在炎夏竟转为稀有的「地盘带饭族」的心路历程，他上载多张真实伙食照片及背后顾家的原因，引起大批网民共鸣与热议。

惨食「清水饭」！35度高温地盘工晒辛酸伙食 亲解无雪柜照带饭藏催泪原因

$50饭盒频中伏 惊现无餸「清水拌饭」

不少网民以为地盘饭盒便宜又大件，但原来隐藏不少辛酸，楼主在「香港带饭关注组」facebook专页发帖大吐苦水，坦言地盘的饭盒连茶水大约$50，看似经济实惠，但却经常出现错漏。

从楼主上载平日伙食的相片可见，胶饭盒内竟然真的只有满满的白饭，完全没有任何餸菜，名副其实的「清水拌饭」。楼主无奈表示，因为饭盒经常出问题，他曾试过「清水拌饭三几日」。他更在与网民的留言中大爆，曾经试过地盘饭盒一打开就发出臭味，结果又是只能连食几日白饭。

拒要爱妻早起煮饭 转食原型食物医肚

近一星期天气酷热，楼主直言「热到清水饭都食唔落」，虽然想自己带饭，但他体贴地表示「唔想一早浪费太太嘅休息时间给我蒸饭餸」，于是决定自己动手。

他在帖文中上载相片，纪录了楼主在家中的准备过程，只见锅中正在蒸煮几条番薯。楼主表示，他近期开始喜欢烚蛋和蒸番薯，当作早餐及午餐带回地盘。他笑言这样做经济又实惠，而且非常饱肚。他强调带饭不一定只是为了省钱，因为「所有灯油火蜡时间都系成本」，并在文末深情写下一句标签：「#用我双手照顾我最爱嘅家人」，铁汉柔情表露无遗。

网民忧地盘无雪柜易变坏 楼主亲解保鲜秘诀

帖文引发热议，有网民好奇地盘环境恶劣，工人们又无法使用办公室的雪柜，在35度高温下饭盒会否容易变坏变味，楼主亲自解画，表示自己每天早上6时起床将食物蒸热，然后立即放入保温盒中，由于上天台工作时食物盒会跟身存放，到中午12点拿出来吃完全没有问题。

有熟悉食材的网民指出这是一个很好的案例，解释其实像烚蛋、番薯这类「原型食物」，室温摆放五、六个小时并没有想像中那么容易「馊」，反而那些经过精心炮制、有汁有油有献芡的餸菜才比较容易变坏。网民大赞楼主选择高纤高蛋白质的食物，是健康又方便的好选择，有网民更提议可以加入南瓜、淮山、粟米等转换口味，甚至教路「先吃蛋白质，后吃淀粉质」会更加耐饱。楼主对此亦深表认同，直指自己很怕吃公仔面，现在早餐吃几只烚蛋就能饱到中午。

日饮4公升水消暑 $18.9陈皮成提神恩物

在地盘工作流汗量极大，补充水分至关重要，楼主透露自己平均每日开工要饮大约4公升水，有时甚至会自己煲四、五大壶凉茶带回地盘与同事分享。有网民担心长期只饮白水或食水煮食物会「口寡寡」，楼主则展示了他的调味秘宝，从他上载的相片可见，那是两包仅总值$18.9的九制陈皮。楼主表示自己会在水中放入少少陈皮调味，简单一招就能解决清水淡而无味的问题，获网民大赞聪明。

不少网民看过帖文后，纷纷留言为这位顾家好男人打气：「地盘工作超辛苦，师兄加油」、「记得饮多啲水」、「几时都话地盘佬系有爱」。面对大批网民的祝福与鼓励，楼主也亲切地逐一回应「收到」，并笑言自己已经习惯了这种简简单单的生活，带过饭后已经「返唔到转头」了。

来源：香港带饭关注组＠facebook

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