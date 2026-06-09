23岁综援女用伤残金买Bra惹热议 女事主回应详述情绪病患辛酸 获网民力撑打气｜Juicy叮

一名23岁综援少女因以伤残金购买矫型胸围，与母亲发生激烈冲突，自称患有抑郁躁郁的女事主一度反锁其母，并扬言要求「分户」，事件后来惊动社工介入调停，在网上引发热烈讨论，女事主昨日（10日）在社交平台Threads现身说法，发长文逐一反击网民指控，并详细剖白受情绪病折磨的无奈苦况，其心酸经历随即引来大批网民声援，力撑其做法并无不妥。

女事主亲自澄清：病情因网络公审加重 详解6大争议点

女事主在Threads的帖文中直言：「我就系事主，呢度终于有番啲正常人。」她指大众不要将她的遭遇当作茶余饭后的话题，因为网络的舆论已令她的病情变得更严重。针对外界的误解，她作出了非常详尽的澄清：

澄清真实价格 反问「伤残金就要豉油捞饭？」

针对网民指控她购买「$480奢侈胸围」，女事主澄清实际价格是$320一个（因店舖买二送一，实为$960三件）。她强调现时的矫型胸围价格本就如此，并愤怒反问：「我有伤残我攞自己既钱去买个靓bra着唔得？呢啲叫奢侈品？唔通攞伤残就应该每餐豉油捞饭？」

她进一步解释，以往曾为了省钱在「拼多多」购买十几元的胸围，结果质地极差导致胸型走样，同样被母亲责骂。加上家中「似样嘅bra得两件」，因此花钱购买三件具矫型功能的胸围替换，她认为绝对不为过。

怒轰网民造谣：分户只为综援 无关公屋

对于有网民嘲讽她借机发脾气是为了「完美示范公屋与综援升级套利」，企图骗取多一间单人公屋。女事主严正驳斥：「分户唔系我话分就分户，而且我讲紧既系综援分户，关公屋咩事？」她强调最终也没有成功分户，批评网民「唔知唔好乱讲」。

痛陈情绪病辛酸：「一做嘢就Handle唔到情绪」

面对大批网民指责她「23岁有手有脚唔做嘢呃津贴」，女事主道出了作为精神病患的极大痛苦。她表示自己并非装病，过去每月都要进出精神科病房（Psy ward），每次住院以数个月起跳；直到现在病情稍为好转、出院半年，她已经非常努力地报读了三个课程进修。

她无奈地表示，自己也很渴望能像正常人一样工作：「我一做嘢就handle唔到情绪，又入院到阵时候又闹我好入院。」她直言没有人会为了区区二千多元津贴而装病受苦。

叹被当作「地底泥」

女事主解释，当初发文问「究竟系咪我错晒」，纯粹是带着问号寻求客观意见，而非负面地认定自己全错。对于网民的冷嘲热讽，她感到极度委屈：「有人讲到攞纳税人钱好似地底泥咁，咁我系咪应该着啲衫一个二个窿，揸兜你哋先满意？」

网民齐撑女事主「买啱身Bra好重要」

女事主的亲自回应发布后，吸引了大量网民留言支持，不少网民更为她平反，呼吁社会多点包容，许多女性网民留言指出，胸围是贴身消耗品，绝非奢侈品：「只要系女人就知道一个正常嘅Bra有几贵」、「平嘅bra会影响脊椎同胸型，正常合适嘅bra真系要几旧水」。

有网民认为$320买一个舒服的胸围非常划算，并鼓励事主：「又唔系日日月月买......胸围系消耗品，都要拣个自己啱嘅，对自己好少少！」

网民同情情绪病患处境：无病痛的人不会明白

不少网民对女事主的病情表示深切同情，批评早前留恶言的网民缺乏同理心：「唔系好多人明白有情绪病有几难受，成日用无病无痛嘅思维去睇有病嘅人」、「未失过常嘅人永远唔会明白失常嘅人嘅苦况」。

有同为长期病患的网民表示理解她的感受，并鼓励她：「自己开心就可以，拣一个自己开心嘅选择，人哋讲乜嘢，觉得唔好听就skip咗佢！」

网民鼓励迎难而上：保持正向正能量

除了支持她买胸围的决定，不少网民亦留言为她打气，佩服她有勇气上网亲自面对质疑。有网民建议她好好休息照料病情，未来若情况允许，可尝试一些在家工作（Work from home）或填问卷等低压力的兼职赚取零用钱，并祝愿她：「保持正向正能量，远离有毒的留言，一步一步活出自己的精彩人生。」

这起「胸围风波」源于一名自称患有抑郁躁郁症的23岁综援少女，在与母亲行街时看中一套价值$960（买二送一）的矫型胸围。原本答应付款的母亲因嫌贵而反悔，女事主不满下动用自己的伤残津贴结帐。回家后她越想越气，决定锁上大门将母亲拒诸门外，更发短讯要求母亲偿还欠款，导致母亲情绪激动，甚至一度冲落楼向朋友借钱还债。

风波最终要惊动社工出面调解，母女二人虽达成还款协议，但当晚再次爆发骂战，女事主愤而决定申请与母亲「综援分户」，并在网上发文询问自己是否有错，帖文随即引来网民激烈争辩。

来源：Threads

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