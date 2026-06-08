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北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只烂牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:00 2026-06-08 HKT
发布时间：16:00 2026-06-08 HKT

有港男北上洗牙，竟掀起一场「蛀牙罗生门」。同一副牙齿、同样是3只烂牙，4位港深两地牙医竟然给出由「种牙」到「杜牙根」再到「补牙」等3种截然不同的治疗建议。详情见下图及下文：

北上洗牙掀「蛀牙罗生门」 3只蛀牙港深两地3种说法 种牙变补牙 港男庆幸保住只牙逐张睇↓↓↓↓

楼主：蛀牙迷思？？？

楼主早前在社交平台Threads发帖，留言指「蛀牙迷思？？？」，接著讲述自己遇上「蛀牙罗生门」的详情：

「某日返大陆去洗牙，先做X光。洗牙后做检查，牙医话有3只蛀牙，话蛀牙好深，要做种牙，要收几皮嘢（数万元）！」

事主之后转往另一间内地诊所求医。楼主续指：「之后再返大陆去另一间再检查，都系话有3只蛀牙，但可做杜牙根，收皮几嘢（万多元）！」

港医：建议补牙即可，毋需整死只牙

面对上万元的疗程，楼主回港再寻求专业意见：「再去香港揾牙医检查，都系3只蛀牙，建议做杜牙根或种牙！再次找其他香港牙医做检查，今次医生好好，都系说有3只蛀牙，建议补牙可以，毋需整死只牙！」。

事主在回应栏留言，似乎对最后一位医生的建议感到非常满意，并感叹：「我是想告诉大家知，医治方法有很多种。成人牙齿是死一只冇一只，有得补救就补救，明就明唔明就唔明」。

网民突破盲点......

不过，这个「烂牙大团圆结局」并非人人认同。不少网民反而指出楼主可能在逃避现实：「其实你都系只想听到你想听到嘅答案」、「补完痛，佢都系要你做杜牙根」、「补牙已经解决唔到你嘅问题，病人强烈要求下总会有牙医肯满足，唔代表问题解决咗，只系同你拖，拖到你冇得唔正视」。

面对这场「蛀牙罗生门」，有热心网民层层递进，详细拆解牙医不同建议背后的考虑：「痛到撕心裂肺就入到牙神经，呢啲就要杜牙根；只牙补得好，用嘅时候有冇咬坚硬食物，口腔清洁卫生正常，只补牙；只牙补完又烂，真系冇得补才做杜牙根戴牙冠，到杜牙根都烂咗，咁先至植牙（种牙）......」。

网民总结：个个牙医睇法唔同

有网民则中肯地总结，为双方缓解气氛：「个个牙医睇法唔同，冇话对错，睇你信边个啫」，并提醒大家牙痛切忌拖延，否则日后手尾只会更长。

资料来源：jetso998＠Threads

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