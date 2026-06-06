新一代「钞能力」求爱大法 隔离班男生写情信表白豪夹$520现金 网民惊叹：学生哥都知现金实际｜Juicy叮

时代不同，连新一代的求爱招数都与时并进，甚至极其通透地深谙「钞能力」的奥妙。网上近日流传一张「新一代爱情故事」相片，只见一名人细鬼大的大胆男生，写情信向隔离班可爱女孩表白，并豪夹$520现金以示诚意。网民看在眼里，纷纷惊叹学生哥都知现金最实际。详情见下图及下文：

隔离班男生写情信表白豪夹$520现金 新一代「钞能力」求爱大法 网民惊叹：学生哥都知现金实际逐张睇↓↓↓↓

情信内容：𠮶日你对我笑嘅样，好得意

楼主日前（4日）在社交平台facebook群组「香港交通及突发事故报料区」上载相片发帖，留言指「新一代爱情故事❤️❤️」。

相中见到这封写于单行纸的「情信」字迹虽然略显稚嫩，但内容却相当直接、甜度爆表：「同学：你好！我系你隔离班嘅！成日喺楼梯间撞到你。𠮶日你对我笑嘅样，好得意」。

送钱理由：送俾你啲大众钟意嘅

最令网民震惊的，是下文这位小男生思路极度通透的「送礼」理由：「唔知你钟意咩，所以送俾你啲大众钟意嘅啦！」，以及文字下方，用皱纹胶纸贴著一张500元和一张20元纸币，凑够「520」这个普通话谐音「我爱你」的浪漫密码，胶纸上还细心地写有「天天开心！」字样。

这封情信的下款也写得相当幽默：「如有打扰，咁就打扰一下啦」，日期为2026年5月2日。

网民：沟女最紧要有钞能力

这个「钞能力」追女仔大法，网民反应两极，有人大赞男生小小年纪已看透世事，出手大方——「讲多无谓，现金最实际」、「gen z（「Z世代」）有料到！」、「沟女最紧要有钞能力🤭」、「好有心思呀」、「呢招够新」、「抵你沟到女嘅」、「拿！连学生哥都知追女仔系要钱要付出嘅」、「好早已看穿沟女的奥义」。

有人则嘲讽指「对你笑两嘢就俾500几银人」；更有人笑言：「至怕回信系咩都钟意，只系唔钟意你啫」。

资料来源：魏子风＠facebook香港交通及突发事故报料区

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