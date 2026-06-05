搭巴士遇满分长者 暖心让座•调较冷气 港女表扬有修养「甲虫匙扣」婆婆 网民睇相竟点出一大瑕疵？｜Juicy叮

搭巴士遇满分长者！一名女乘客日前在网上分享了一段温馨的巴士奇遇，表示自己不但获一名好心的「甲虫匙扣」婆婆主动让座，对方还窝心地帮忙调校冷气。不过，当网民细看楼主上载的照片时，竟将焦点转移，点出当中隐藏的一大瑕疵。详情见下图及下文：

搭巴士遇满分长者 暖心让座•调较冷气 港女表扬有修养「甲虫匙扣」婆婆 网民睇相竟点出一大瑕疵？逐张睇↓↓↓↓

楼主：主动让对出嘅位俾我

楼主早前（3日）在社交平台 Threads 上载了一张在巴士上拍摄的相片，并发帖留言指：「琴日遇到一位劲nice（好人）的婆婆🥰（隔离甲虫锁匙扣袋的主人）」。

楼主续指：「她见我有啲赶冲上嚟第二层～主动让对出嘅位俾我坐，又将上面的冷气口转向我方向，叫我『吹凉哋』😍🙏」。

楼主：婆婆对答极有修养

事主对婆婆的举动感到非常窝心，其后更无意中听到婆婆的对话，令她更添敬意：「之后无意中听到佢用 WhatsApp 语音和社工、朋友倾计，一直『唔该前／唔该后』～真系非常有修养，每次遇到这些有礼的长者都会有荒漠🌵甘泉的感觉」。

楼主在回应网民时进一步表扬，指婆婆「谈吐有礼👍」。婆婆的做法亦获网民大赞「人间有情👍」、「真心sweet（甜）～」。

网民：钩唔啱

不过，对于楼主上载的相片，网民却「错重点」，将目光锁定在婆婆挂手袋的一个细节上。

相中可见，婆婆将一个S型挂钩挂于前方椅背的边缘，网民认为这是整个温馨画面中的一大瑕疵，纷指出这样挂随时会弄伤前座乘客：「我净系睇到个挂钩咁样挂法，好冇礼貌㖞，对前面座位嘅人好有影响！」、「同意，会整到前面」、「钩唔啱」、「恕我眼贱，佢个钩。。。」。

楼主高EQ回应：下次发现定会劝阻

面对网民的温馨提醒，楼主展现出高EQ（情绪智商）回应，承认自己当时只顾著感动而没有留意到这个细节，并承诺：「Yes（对）系我粗心冇见到😢 下次发现一定会主动劝阻👍」。

资料来源：Threads

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