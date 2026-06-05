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移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友｜Juicy叮

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更新时间：13:04 2026-06-05 HKT
发布时间：13:04 2026-06-05 HKT

不少港人选择移民英国，出发点开口埋口都是「为了下一代」。然而，近日有一名移英4年的港人家长在网上愁爆发文，惊爆13岁女儿在他乡正面临情绪困扰，甚至视父母如仇人，令家庭承受重大的精神压力。

如此一计，女童约9岁便移民当地。帖文曝光后，随即引起网民热议，有人感到痛心，也有人一针见血地提出心酸质疑：「又话移民系为咗小朋友？」。详情见下图及下文：

移英4年 港人家长痛心13岁爱女陷情绪困扰 网民心酸质疑：又话移民系为咗小朋友逐张睇↓↓↓↓

楼主：女13岁4年前一家三口移英

楼主今日（5日）在社交平台Threads连发两帖，无奈写道「我个女13岁，4年前一家三口香港移民英国。而家佢面对紧嘅情绪问题，构成重大家庭压力。楼主更心碎感叹：「面前似乎系一条漫长又崎岖嘅路，今日开始记录番行过嘅每一步…」。

楼主：总之我哋点做都错

楼主接著在另一则帖文详细讲述踏入青春期女儿的状况，坦言父母已落入「做甚么都错」的窘境：

「唔知点解今年开始佢唔想返学，佢话冇俾人bully（霸凌），最初话朋友问题，学习上冇遇到困难。后来话朋友问题解决咗，不过冇motivation（动力）， 唔开心所以唔返学。而家就话我哋令佢唔开心，当正我哋仇人咁，基本上唔想同我哋沟通，同我哋讲两句就容易情绪激动，又话我哋令佢唔想返学，叫我哋自己谂下点解。总之我哋点做都错，叫佢做嘅嘢佢都唔会点做，而家净系要开WiFi，用电脑，同出街攞钱先嚟揾我」。

楼主：两三点先瞓 起唔到身返学

楼主续称「佢经常low mood（情绪低落），对于好多事都冇兴趣，每朝起唔到身返学，长期一个礼拜只返两三日下昼Art class（美术课）或兴趣班。放学会同同学喺街同公园座一两个钟先返，每日最开心都系返到嚟都系用电话打Roblox（一款游戏）同睇TikTok（网上短片），总之夜晚就匿埋喺房同同学一齐打机讲电话，或者听歌，每晚搅到两三点先瞓，第二朝又起唔到身…每日就系不断重复！」。

最后楼主自爆「我哋试紧用唔方法同佢相处，软又试过，硬又试过，不过好多时进退两难，好似点做都唔好。学校啲人都唔太帮到佢......」，并称「嚟紧都唔知点，唯有见步行步」。

同路人送暖 网民分析原因

楼主的心碎呼声获得不少有相似经历的移英网民关注。由于感同身受，大家纷纷留言送上鼓励及实用建议。

有热心网民提议寻求专业协助；也有人指「呢个年纪反叛期」，有人更详细分析，表示「小朋友有情绪问题，首先要揾出原因。家庭成员系首因，其次学业、社交等等。父母同囡囡关系平时系点？可以讲99%有情绪问题同父或母嘅关系极大。有直接原因或间接原因造成。。。语言/行为/动作/眼神等等。同埋小朋友唔识得疏理平时嘅情绪，唔识揾个出口点，到某一个点就爆出来。到咗12-16岁呢个阶段就会受女性荷以蒙引起自己嘅判断行为做出各种反应。所以青春期反判就系各种原因」。

于是有人提出破冰建议：「试吓每日见到佢同佢倾吓自己今日发生过嘅事，越无聊事越好，慢慢佢会自然同你沟通，返学嘅事再之后慢慢渗入，加油！」。另有网民怀疑女孩可能患上抑郁症，建议父母多加留意。

网民心酸：又话移民系为咗小朋友？

不过，在温暖的打气声中，也有网民一针见血地提出了最心酸的质疑：「又话移民系为咗小朋友？」。

这句质疑瞬间触动不少人的神经：「其实小朋友对移唔移民都冇得拣」。有人认为「移民本身系对小朋友嚟讲好大挑战，全部嘢要适应过仲要脱离自己本身社交圈重新建立。青春期情绪起伏大，作为成年人🤔试下尽可能放下身段成为佢朋友之一，可能有帮助」。

网民好言安慰：只是成长过渡期

另外，也有网民从管教方式著眼，质疑楼主是否管得太严：「13岁用电脑同上网都要问过你哋，不如放过你个女，佢大个啦仲要咁被限制」、「只系你个女开始逃离你嘅掌控拎返佢想要嘅自由」。

不过，亦有人好言安慰楼主，认为这只是成长的过渡期：「其实唔移民，青春期都会有情绪问题」、「独女再加上青春期再加上唔同环境，似乎是过渡期多，小朋友适应好快」。

资料来源：Threads

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