极端酷热天气｜唔舍得开冷气？ 网民翻炒悭电奇招 「搽药油 ＋ 1神器」秒速冰极透心凉｜Juicy叮

在香港的极端酷热天气下，冷气机顿变「续命神器」，但电费却又好揦脷。近日有网民「考古」，挖出几年前一则关于「度缩朋友」分享的终极悭冷气电费大法帖文，随即再次引爆网民热议。

这个古早经典的「降温神技」靠的竟然是一支药油，再配合「另一神器」，据闻两者齐下、双剑合璧，可令体感温度急降，秒速冰极透心凉。这个超狂的悭电奇招更获网民亲身认证：「亲测有用！」。详情见下图及下文：

极端酷热天气｜唔舍得开冷气？ 网民翻炒悭电奇招 「搽药油 ＋ 1神器」秒速冰极透心凉逐张睇↓↓↓↓

网民发考古帖文：搽药油当冷气

楼主早前在社交平台 Threads 上载截图发帖，留言指：「天气一热，就会谂起几年前（2021年5月9日）连登一个度缩朋友po嘅cm：」

上载的相片是一则名为「一人一个你见过最度缩嘅朋友」的帖文截图，当中的回复写著：「几个朋友去条友仔屋企玩，叫佢开冷气。佢话冷气费贵，喺房拎咗支药油俾我哋搽，搽完喺身就开风扇。X佢个街又几凉」。楼主更在回应栏幽默地补充：「想像吓搽完冲冻水凉……」。

网民笑爆亲证：亲测有用

帖文引起网民关注，有人现身说法，言之凿凿地表示「亲测有用」，有人则调侃「搽完再讲句心静自然凉😹」。

不过，这个降温古法并非人人能够驾驭，有网民分享了自己的「炒车」经验，指「我系试过茶油搽颈，拿到差啲被超度咁」。

网民精明计数：药油仲贵过电费！

除了讨论凉爽程度，不少数口精的网民突破盲点，指出「降温神技」这条数唔划算：「贵过开冷气㖞」、「其实药油都唔平㗎」、「搽药油贵过（开）冷气⋯⋯」、「几个钟冷气机电费，平过1支药油」、「支药油都几廿蚊，几条友要搽到凉都去咗五分一啦，仲要开风扇吹；开冷气开得一阵都系几蚊嘅事」；不过，楼主估计「应该唔系成枝搽啩」。

面对太过刺激的药油，有网民提供了比较温和的替代方案：「用凉感止汗剂再开风扇都有同样效果」，认为「而家出𠮶啲冷冻喷雾，同埋𠮶啲冰凉湿纸巾，大概系呢个原理」。

天文台：日间极端酷热 市区35度

香港天文台今早7时45分发出「特别天气提示」，指「天气极端酷热及高温天气持续！请留意身体健康状况，多补充水分及做足防暑措施。避免户外剧烈运动。如感不适，请尽快求医」。

天文台预测本港地区今日（5日）天气，部分时间有阳光，局部地区有骤雨。日间极端酷热，市区最高气温约35度，新界再高一两度。稍后有几阵狂风雷暴。吹和缓西至西南风。

天文台在「天气概况」中表示，位于台湾附近的热带气旋会在未来一两日移向日本以南海域。而受其下沉气流影响，今日广东地区风势微弱，极端酷热，而高温触发的雷雨会影响该区。一道广阔低压槽会在周末至下周中期于华南沿岸至南海北部一带徘徊，该区会有大骤雨及狂风雷暴，高温天气有所缓解。预料一股偏东气流会在下周中期影响广东东部沿岸。

资料来源：offpoett＠Threads

相关阅读：

风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点

冷气「阵亡」被迫挑战林超英 网民「零冷气生存法」推$17.9日本保命神物：冻到打冷震

高温33度阿妈坚拒开冷气 过来人一语道破长辈「体质迷思」：拖下佢只手就知