恶死「追数党」来电喝令15分钟回家 港女收追魂Call恐吓「上去做嘢」 网民教超霸气反击法｜Juicy叮

骗徒行骗手法软硬兼施，近期有「追数党」便采取恶死嚣张的态度作恶，生安白造追讨「28500大元」，更抛出「限令15分钟回家」的最后通牒，企图震慑目标。

一名女事主昨天（3日）在网上发文，指突然收到一通自称是财务公司的「追数电话」，对方不但语气极度凶狠，更准确说出她的全名和详细住址等私隐资料，甚至恐吓要上门「做嘢」。事件曝光后，原来不少网民都曾遇上类似的恐吓骗局，大家集思广益，提供各种超霸气的反击方法。详情见下图及下文：

恶死「追数党」来电喝令15分钟回家 港女收追魂Call恐吓「上去做嘢」 网民教超霸气反击法逐张睇↓↓↓↓

楼主：问我15分钟内返唔返到屋企

楼主昨天（3日）在社交平台Threads以「诈骗手法」为题发帖，留言指「黐线，我今日收到个诈骗电话，突然间打俾我，佢问我系咪x生（先生）？问我15分钟内返唔返到屋企？劲恶。。。」。

楼主接著以对话形式覆述这段惊险经历：

我：「揾边位？」（然后电话无电）

心谂：唔通系送货？但我记得琴日订明明话一个月先送货... 咁差（充）咗一阵电话，佢又响，又系同一个号码6字头...

佢：「系咪xxx小姐！！喂！！你15分钟内返唔返到屋企？？」

我：「返唔到㖞！咩事？」

佢：「你而家差人哋钱，我系XX财务受委托，我而家嚟收返你条数！！$28500！！」

我：「我边有差人钱！！你黐线㗎？！」

佢：「你系咪住x楼x室」

我：「我无差人钱！你再打嚟我报警！！！」

佢：「你报啦！！我而家就上去做嘢！！」

楼主：点解佢会知我住边？

楼主表示最后果断「cut（收）咗佢线！」，并惊叹：「条友把声凶神恶煞！！点解佢会讲得我住边？同埋我全名同电话？？就算我真系信用卡欠债，佢最多罚我息！！点会叫我15分钟内返屋企还钱！！ 俾我欠债我仲同你返屋企？俾你斩？？」

楼主回过神来，直指对方破绽百出：「心谂日光日白有呢啲咁嘅事发生？上楼做嘢？我大厦仲有保安！！我住附近大街大巷，劲多人同警察！！你竟然话我知你想上楼做嘢？？我系咪可以报警！！有无人遇过同一样嘅事？（已备案）」。

网民：讲得出身份证号码

根据网民的热烈回响，原来这招「恐吓追数」早是骗徒的惯常伎俩。有同样经验的网民纷纷留言：

•「有，我之前都收过，讲得出你嘅全名，讲得出你住边幢楼边层边室... 佢话你唔还，我而家就系淋你油。当时第一次接到，加上我两个小朋友返紧嚟，就打咗落去管理处度报备啰」。

•「诈骗，我都收过。仲讲得出我全名同身份证号码，佢话唔过数就上门，我话惊佢去错想同佢对埋地址，佢讲唔出，净系不停话唔过数就上门」。

•「我都试过，不过系出信上嚟话欠钱，但冇写系边个欠钱，摆明白撞，上网揾都有相关案例」。

网民教路超霸气反击

面对这些靠恐吓食饭的骗徒，不少网民都表示绝对不能退缩，同时提供了一些极具创意的「反击」方法。

有人分享自己的霸气「反杀」经历，表示当晚开始「打返俾佢，担心佢荡失路」，之后连续3日每天打几十次，最后骗徒的号码竟然注销了！

有主张引蛇出洞的网民则建议：「下次应该扮惊话即刻俾钱。至少攞到佢一个银行户口，之后话无转帐，叫佢上嚟收钱😎」。更有人教路以恶还恶，称：「参考我老细做法：你边X个呀X你」。

资料来源：mikokaka1015＠Threads

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