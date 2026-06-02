收足冷气费 安老院仍每晚熄冷气12小时 院长「用体温计度室温」死撑 家属心痛：老人家有压疮伤口焗到晕｜Juicy叮

本港5月起迎来罕见极端酷热，高温不断创纪录，本周预测将飙升至35度，在全城「发烧」之际，有网民在网上控诉家人所住、位于新界区的一间安老院舍，虽收足冷气费，竟然每晚10时准时关掉冷气，直至翌日早上10时才重开，有压疮伤口的长者家人，足足要承受12小时「热煎熬」，家属更称院长荒谬地以「用体温计度室温」死撑熄机的决定，事件引发网民极大关注热议。

老人院贴通告玩「文字游戏」？晚上10时「前」28度以上开冷气

该名家属在「Carers Voice照顾者大大声」facebook专页，公开了涉事安老院舍张贴的「熄冷气」通告，标题为「夏季空调开放时间」。

通告内容指「为节省能源，于每日早上10时至晚上10时，期间温度达28℃以上才会开放（冷气），以致室温保持24℃-25℃」。

涉事院舍疑位于新界 家属：收足冷气费 晚上10点熄机

通告「巧妙地」只字未提晚上10时至翌日早上10时的安排，有家人住在该安老院的楼主在帖文中揭盅：「好离谱天气咁热，晚上10点就关冷气，至早上10点先再开番。」这安排竟是不论天气温度。

帖文引爆网民怒火，不少人要求「开名」，楼主可能碍于家人仍入住该安老院舍，只透露是位于新界区，但亦因此对于晚上酷热下「冷气真空期」特别关注，因为「新界区特别热」。

体温计测天气？「院长话佢自己办公室都唔开」

不少网民直斥院舍做法「痴鬼线」、「为赚钱压榨成咁」、「今时今日冇冷气惨过死，行得走得都仲好，唔行得焗住焗就惨」。

有网民质疑：「有份俾钱有乜可能唔开冷气？」楼主无奈回应，院方另外收取了冷气费，但院长却以「晚晚都唔过28度」为由拒绝开机，更荒谬地叫他「用度人体温既温度计去度天气温度」、「院长话冷气费贵，佢自己办公室都唔开」。

「老人家怕冻」成万能挡箭牌？网民揭非单一事件

最令人惊讶的是，帖文引发大量有共鸣的家属留言，发现这并非单一事件，不少网民表示自己家人的院舍也是如此，「我阿妈果间又间咁，一到夏天我阿妈就嘈」，甚至有些「一过探访时间就熄」，形容做法「同虐老无分别」、「哗咁多间都系咁真系要报慌（东）张西望」。

有网民透露，自己家人住的院舍有24小时开冷气，开26度，但代价是4月已开始收冷气费。

有网民指出，院舍最常用的借口就是「好多老人家都怕冻㗎啦」。楼主亦表示，院方就是用这句话「赖去老人家身上」，让家属无言以对。但有网民反驳：「冻咪穿衫啰，冷气除左舒适仲抽湿减小细菌繁殖」、「钱就识收，嘢又唔做」。

事主忧心：家人有压疮伤口、用氧气+呼吸机

楼主亦担忧其入住院舍的家人，当有网民指酷热天气下无冷气，「又热又湿，仲多细菌滋生」，楼主透露，其家人健康不佳，「有压疮有伤口」「用氧气+呼吸机」，担心晚上无冷气雪上加霜。

另外，有网民则透露，其家人入住的房间没有独立风扇，家属想自行安装，竟被要求「电费又另计」，每月盛惠五百多元。

接返屋企？家属无奈：有头发边个想做癞痢？

面对网民建议「接走自己凑」、「请两个工人」，楼主也道出了不少家庭的苦衷：「冇办法老人家用氧气+呼吸机，真系要人照顾」，送长者入院舍是「有头发边个想做癞痢」的无奈之选。有网民慨叹，即使付钱请外佣，也未必能保证得到妥善照顾。

事件在网上继续发酵，不少网民建议楼主向社会福利署或致电1823投诉，认为即使是私营院舍亦受政府监管，家属不应哑忍，否则只会「变本加厉」。

来源：Carers Voice照顾者大大声＠facebook

相关阅读：赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」