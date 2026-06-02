获派公屋即借10万装修 港女被闹爆反击：「唔系人人有金锁匙！」过来人教路3大悭钱法｜Juicy叮

有刚刚幸运获派公屋的女网民，表示自己准备为新居进行装修，无奈手头上资金不足，于是萌生了借贷的念头，她计划借款10万元，在网上请教网民们推荐借贷门路，这宗罕见「获派公屋即举债」事件，令不少网民感到匪夷所思，在网上引发极大回响。

罕见「获派公屋即举债」 网民：第一次听

这名女楼主在「公屋讨论区」facebook专页发帖直接询问广大网民：「请问各位，啱攞到公屋想装修，但资金唔够想贷款，请问边间贷款会好啲？有推荐吗？银行好啲定财务公司好啲？」

帖文一出，引来排山倒海的反对声音，大部分网民认为，公屋本身是租来的，交楼时「无穿无烂」已经可以住人，为此去借贷简直是「贴钱买难受」。

有网民毫不客气地痛批：「真On9借钱装修！」有网民更直言「第一次听借钱嚟装修，一次满足晒三个愿望，出奇屋呀？」、「为咗装修孭条利息数系咪儍架」。

被嘲讽「无咁大个头，唔好戴咁大顶帽」

不少网民奉劝楼主生活要「睇餸食饭」，直言「无咁大个头，唔好戴咁大顶帽，量力而为啦！」认为既然是公屋，原本交屋时无穿无烂已经可以入住，无谓为了装修而承担沉重的利息压力。

有网民警告，如果借下几十万装修，万一日后失业随时会变成大祸，直言「借钱装修一阵烂尾仲惨」。

有网民甚至开玩笑建议，如果没钱，索性走近年最流行的「免费叙利亚风格及伊拉克风格装潢」，「用红白蓝 + 睡袋」，先住进去再说。

楼主驳斥：唔系每个人一出世就有金锁匙！

面对网民的冷嘲热讽，楼主亦忍不住留言回应大吐苦水，她澄清自己有固定工作，并非还不起钱，而且只是打算借十万左右做基本铺地和间房，绝对不是要「豪装」。

楼主慨叹每个人都有自己的难处，反问网民：「唔系每个人一出世就有金锁匙！」她更指出网民「站著说话不腰疼」，根本不懂先入住后装修的痛苦：「其实你又知唔知住落再装修系好麻烦，我要间房，要铺地台，住落再装修咁我到时又搬去边住？成屋嘢又点装修呢？」

过来人分享三大悭钱装修方法

针对楼主坚决想要先装修后入住的想法，热心的公屋居民以「过来人」身份，分享三方面悭钱装修的方法：

(一)墙身与地板：网民建议「油漆唔识咪买墙纸自己贴啰！」有网民大力推荐拼多多的神物，「连厅连房，全屋买贴纸地台贴，五六百蚊搞掂！」

(二)家私与家电：网民建议「家私真系唔洗订造，现成（IKEA）都好正。」网民甚至呼吁楼主去那些「Free物环保群组」免费寻宝，接收别人断舍离的旧家私。

(三)电器：网民建议买二手雪柜，甚至利用煤气公司的分期付款优惠，「每个月几百蚊，仲送煮食炉」。

综合而言，网民普遍建议如果预算有限，大可以自己动手DIY，或者上网购买平价的自动贴胶地板及墙纸，直言「冇钱咪自己搞啰」。另外，不少网民提议楼主到二手环保群组免费寻宝，或者购买平价的二手家电及现成家私，认为「平有平做，贵有贵整」。

「借贷过来人」现身说法：银行起码好过大耳窿

虽然反对声音占大多数，但留言区中亦有部分过来人，对楼主的处境表示理解，认同「住落再装修真系好烦」，认为只要每月还款额在个人能力范围内，当作投资一个舒适安乐窝亦无可厚非。

这些曾借贷的过来人都一致认同，若真的要贷款，千万别碰财务公司（俗称财仔）：「非法借贷利息可能系借10万，要还100万。」

有网民分享自己经银行贷款二十万装修，再分期还款的经验，认为每月还几千元，现在住得很舒适，「心情都靓啲」。这些网民劝告楼主，如果真的要借，必须选择自己出粮的银行，「免手续费还款都方便啲」，但大前提依然是那四个字：「还得到先好借」！

来源：公屋讨论区＠facebook

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