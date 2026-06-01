网传「0元水费」极限操作有人10年免交 $16水费单引出秘技 网民：水表真系唔会郁？｜Juicy叮

有港女在网上晒出一张$16元的水费单，求教广大网民「点做到」，未料帖文迅速爆红，引出更神级的「0元水费」极限操作，有人声称已10年没交水费，掀起热议。

$16水费单引出「0元水费」极限操作 有人10年免交 网民：水表真系唔会郁？↓↓↓↓

港女晒$16帐单 网民哀号：我屋企交紧$800

该名女楼主在帖文中劈头第一句便惊呼：「咩料？$16水费，点做到，求赐教」。从楼主随帖文上载的截图，可以清楚看到一张帐单的局部特写，上面的「应缴总额」竟白纸黑字印著「$16.00」，而缴款限期为2026年5月26日。

这张「超低」水费帐单瞬间触动网民的神经，有网民大吐苦水表示「现在，我们四人家庭每期水费平均$800」，就连两个人住的网民也大叹要交二百几蚊，不少网民与檈主一样看到这张$16水费单惊为天人。

网民斗晒「神级」水费单 低见$11

不过，帖文很快引出各路「悭水神人」，晒出「低处未见低」的水费单，有网民上载了单据，展示出一张银码极低的帐单，居然只须$11元，并得戚地表示自己「正常用，冇悭过」。

另一位网民更抛出单据实证，清晰可见三人家庭四个月的费用仅需$23.1元，并公开秘诀是「很少用洗衣机！薄衣服就手搓，食外卖！」有终极悭水神人最后现身，直言自己「唔驶交水费十年」，因为平时绝不煮饭，主要只用洗衣机和冲凉。

「0元水费」终出炉 极端悭水法全公开

为了挑战极限，部分网民的悭水奇招更到了「走火入魔」的地步，有网民提议「2个月唔冲凉」，引来楼主幽默反击「一世唔好冲」；有网民则建议终极大法「冲凉洗衫去运动场」，但楼主坦言「呢招唔掂，会好攰」。

留言区中甚至惊现民间「偏方」，有人指「阿婆教落滴下滴下悭水，水表唔郁」，荒谬程度令楼主也不禁感叹「呢到好多癫佬」、「真系长知识」。

楼主其后亦澄清：「呢个$16系我朋友嘅电费单嚟，我屋企三个人，每次交亲都要$400左右。」

点可以合法「免交水费」？水务署拆解收费机制

其实网民口中「唔使交水费」的说法并非凭空捏造，根据水务署官方网页详尽讲解，住宅用户的水费一般是每四个月结算一次，并按照四级渐进式收费率计算，旨在鼓励市民尽量避免浪费食水。

计费基准中，第一级的首12立方米用水量是完全免费的；其后的第二级次31立方米，每立方米收费4.16元；第三级次19立方米收费6.45元；若超过合共62立方米后，第四级的每立方米收费则会递增至9.05元。

值得留意的是，水务署是以121.64天为一个标准的四个月结算期，各级别的免费用水额及收费限额会根据实际用水日数按比例计算。换言之，如果结算期超过121.64天，首级的免费额亦会相应增加超过12立方米。因此，在总耗水量完全相同的情况下，结算期日数较长的用户，最终须缴付的水费反而会比较少。

来源：bellaa.bw＠Threads、水务署官方网页

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