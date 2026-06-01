旧式公屋装冷气藏大伏？长辈热到失眠求助 过来人警告避开「一位置」：装错这里随时热死｜Juicy叮

炎炎夏日，有网民为居住在公屋的长辈发帖求助，原来该长辈一直居住在没有冷气的旧式公屋，随着天气越来越热，「特别系夜晚所有邻居都开冷气，佢会热到瞓唔好」，为了让老人家在家中舒服一点，楼主决心为他们安装冷气机，不过，旧式公屋的独特建筑设计却成为了最大阻碍，帖文引发不少公屋居民分享装冷气的「伏位」及实战知识，令不少网民坦言「学到嘢」。

长辈热到睡不著 旧公屋百叶窗装冷气是死局？「一块布」可防热回流？↓↓↓↓

楼主随帖文上载了一张「网络参考相片」，相中可见旧公屋的经典格局，有一大排玻璃百叶窗分隔厅与厨房，这种设计通风虽好，但要安装冷气却一时令人不知从何入手。

百叶窗设计成阻碍 师傅拒绝隔空报价

楼主表示曾走访多间电器舖，得到的答案一律是「呢啲要师傅现场报价」。

由于老人家一向节俭，楼主苦心孤诣地表示「想心里有数先到时氹老人家讲好平」，并在帖文中连续强调三次「装窗口机」，恳求网民提供安装费用的经验。

居民极力劝退窗口机：热气回流「去厕所会热死」

帖文引发网民热议，大批旧式公屋居民以过来人身份，强烈反对在这种格局安装窗口机，有网民激动留言：「装分体式...我就系呢种，曾经装过窗口式会死人」。

该些公屋居民解释，如果将窗口机装在百叶窗位置，冷气机后方的热气就会直接喷出露台或骑楼，「冲凉或者去厕所会热死」，再加上煮饭时同样会翳焗无比，夜晚运作时又会超级嘈吵。

不过，面对过来人分享中伏心得，楼主亦透露其难言之隐，无奈回复指「唔考虑分体，因为天花板太矮啊」。

网民拆解「世纪死局」与「一块布」散热法

既然分体机行不通，热心的网民唯有在窗口机上绞尽脑汁，有网民上载相片，在图中门口上方的玻璃百叶窗位置画上一个大大的红框，表示自己小时候全屋就是靠安装在这个红框位置的一匹半窗口机续命。另一位网民更分享了实战改装教学相片，详细图解如何将百叶玻璃移出，偷走部分企身木并加上铝角，再将另一边玻璃封上。

为了防范「骑楼变桑拿」的惨况，有神级网民分享了自己的土炮绝招，他先上载相片展示家中格局，图中画了一个绿色方框，指明只要拆掉该位置的窗户，锯短窗身就能装上冷气机，侧边再用发泡胶板封好。

他随后更附上的相片，展示了开冷气时的「神级散热法」，即在冷气机散热口加上一块布，直接拉伸出街外的窗口，将热风完美导出街外，确保不会「热坏个雪柜」。

网民对安装位置的讨论亦相当热烈，有网民以相片划分了「位置1」大门上方以及「位置2」旁边百叶窗，分析不同摆法对全屋冷气流动的影响，有网民亦上载相片，在大门旁边气窗高处画上红圈，表示自己将两匹机安装在该处多年。

当然，装冷气安全稳固才是最重要，有网民就抛出自己的成功例子，相中展示了一个坚固无比的金属冷气机架，表示这个特别找师傅整的架，经历20多年换了3部冷气依然坚固，更提醒楼主要特别拉一个冷气机专用电掣。

免拆窗另类选择：座地式与移动冷气

除了传统的改窗安装，部分网民亦提出了「走精面」的另类选择，有网民上载相片，推荐一种机身放在室内、将排气管驳出门外的大型座地式冷气。

有网民则贴出相片建议楼主考虑现时流行的「免安装」移动式冷气设备，认为这样就能避开繁复的拆窗工程。

买机切忌揾屋邨舖？楼主更新报喜大团圆

至于楼主最关心的价钱与报价问题，大批网民强烈建议楼主避开屋邨小店，直指「唔好揾屋邨电器铺...去丰泽百老汇，明码实价」。有网民上载了相片，展示了大型连锁电器舖清晰列明的各项收费表，由睇位费到配件费都有根有据，网民更传授了应付长辈的终极绝招：「唔好同啲老人家讲几钱或答好平，几百啦，佢哋就会ok㗎喇」。

经过一轮网络集思广益，楼主事隔一天终于带来了好消息，楼主更新表示，最终去了大型连锁店成功购买了一部一匹半的窗口机，楼主透露，原来「请师傅上嚟睇嘅服务系分体机先有」，而选择一匹半是因为不想匹数太低导致经常要开到最猛而伤机。

虽然目前价钱只包基本安装，改窗费用仍要等师傅现场作实，但楼主承诺装完会再向大家更新。

来源：youfindtheotherme＠Threads

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