「打气党」观塘揾猎物 吸烟怪男搭讪：介唔介意出镜？想同朋友打气 网民心寒爆一恐怖想法......｜Juicy叮

有路人近日怀疑在观塘遇上新型骗案，被怪客以「想同朋友打气」为借口，突兀要求「介唔介意出镜？」。对于陌生人无故游说拍片，大批网民直呼事有蹊跷，担心日后会被不法之徒利用。详情见下图及下文：

「打气党」观塘揾猎物 吸烟怪男搭讪：介唔介意出镜？想同朋友打气 网民心寒爆一恐怖想法......逐张睇↓↓↓↓

楼主：问我介唔介意出镜

楼主今天（31日）凌晨在社交平台Threads以「新型诈骗手法」为题发出警世帖文，留言查问「系咪新型诈骗手法？」。

楼主接著讲述详情：「今日喺观塘喺东广场门口等人。如常有一堆人企喺门口食烟。企咗阵已经见有几个人喺度上下打量我，冇耐其中一个掉低咗支烟嘅男人（下称A）就行埋嚟我度问我介唔介意出镜。我拒绝」。

声称拍片为私人用途 想同朋友打气

楼主续称：「A就打眼色畀另一个喺度都系食紧烟嘅男人（B）叫佢行埋嚟。B行到埋嚟，A就同我讲：我哋拍啲片系私人用途，想同朋友打气。心谂咁古怪？三唔识七打咩气？于是我再拒绝」。

事件还有下文

事件并未就此完结，楼主表示：「之后男人B再同喺路边仲食紧烟嘅另一个人点咗个头。见佢哋呢3个人咁古怪，我即刻行开咗。过咗阵，我再喺附近经过。见到另外有一个两个女人嘅组合都系周围问人同一个问题＂方唔方便出镜？＂到底系sell（卖）嘢定诈骗？」。

网民忧「AI换头」

看过帖文后，有网民说出自己的恐怖想法，担心这有可能是高科技犯罪的收集素材手法，称「AI换头」、「用您哋个样＆声音加入AI，去呃你啲朋友」。

网民赞楼主醒目

面对这种古惑招数，网民一致认同楼主「直接走人」的做法是最正确及醒目的应对方式：「好彩你醒目！唔回应，行开走人！」、「奇奇怪怪，唔好理佢直接走就啱了」、「拒绝，不理，走人就对了」、「古古惑惑唔X慌好嘢🤡」。

资料来源：your_lil_frd＠Threads

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