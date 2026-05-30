公屋装修中大伏 厨厕地砖惨变「斑点狗」 住户心急发文求救 网民教DIY救亡｜Juicy叮

有公屋住户装修中大伏，完工后惊见厨房和厕所地砖惨变「斑点狗」，白色污渍散落砖上。住户崩溃心急在发文求救，网民热心手把手救亡，为无良师傅埋单。详情见下图及下文：

公屋装修中大伏 厨厕地砖惨变「斑点狗」 住户心急发文求救 网民教DIY救亡逐张睇↓↓↓↓

楼主：厨厕装修时搞成咁

一肚气的楼主早前在社交平台facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载短片和相片发帖，留言指「想问下大家，厨房厕所被装修佬装修时搞成咁，仲有无得搞？（厅和房间后期先铺地板，所以睇唔到），可以点样清洁返？有无人试过同样问题？唔想个地下成个斑点狗咁，谢谢大家🙏」。

网民狠批手工差劣

网民看过照片后纷狠批涉事装修师傅「手工差劣」，直斥施工期间竟然无做妥保护措施，指「佢冇做维护就油漆都几XX」。

有网民奇怪楼主「点解会收货？」、「唔睇晒先俾尾数」、「是油漆吗？ 这很小事啫，不过正常是师傅搞的话他们最后会清理好㖞」，建议「梗系揾返装修佬啦」、「叫佢清翻！唔肯清就扣钱！」。

有人直接估计「完全不是这行，你应该找错人，可能佢平到你抵抗唔到」。

热心网民教DIY救亡

但若然以上做法均无济于事，网民也有后门走盏，纷热心提供不少实用的DIY清洁秘笈。当中最多人推荐的「清洁神物」是到五金舖买「天拿水」或「松节水」。

有网民安慰楼主，指「好少意思，用天拿水抹下便甩」、「去五金铺买把工具（漆铲），可以刮走一些瓦面油漆痕」、「油漆？用天拿水直接抹，隔一小时，用绿水直接再抹，等干」。

网民吁：直接向五金舖求教

有请过清洁姐姐的网民分享经验：「之前装修完，清洁姐姐系用松节水清洁哩类渍，佢话好过用天拿水」。

有人索性教路「去五金铺问就会教你点做，并指「你哋知唔知呢啲系乜嘢唔好乱教人」。

资料来源：游小湄＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

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