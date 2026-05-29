西九「揿机党」 港男提款期间遇骚扰 怪汉突现身扬言：张卡系我 被拆穿后摷裤袋讲两字图摆平｜Juicy叮

西九龙有怀疑「揿机党」骗徒出没。一名男子早前在自动柜员机提款期间，遭突然白撞现身的怪汉骚扰，对方扬言：「张卡系我」，企图混水摸鱼。被拆穿后，怪汉却即场摷裤袋讲出两个字企图摆平事件。详情见下图及下文：

西九「揿机党」 港男提款期间遇骚扰 怪汉突现身扬言：张卡系我 被拆穿后摷裤袋讲两字图摆平逐张睇↓↓↓↓

楼主反问：张卡你嘅话，我点会拎到钱呀

楼主昨天（28日）在社交平台Threads发帖，留言警世，分享自己在西九龙使用自动柜员机（ATM）提款时的惊险经历：「银行柜员机提款时，务必要格外留神」。

楼主讲述详情时指「事缘今日（28日）去西九柜员机提款，准备拎钱时，突然有个男人走埋嚟话张卡系佢。我即时第一个反应系用个身档住佢拎卡同拎钱个位。然后讲咗句：唔好玩喇，张卡我㗎。张卡你嘅话，我点会拎到钱呀！」。

楼主续指「个男人望住我，我第一时间拎钱放好。用对眼厉住个男人，个男人做个摷裤袋动作。然后讲咗句喺度。之后佢都未走。我之后走咗。不过，不论个男人真唔见定假扮，都要十分警剔，小心财物。🙏🏻🙏🏻」。

网民：依套招数好几年前听过

有精明的网民点出，骗徒目的根本不是楼主手上的提款卡，而是柜员机吐出的现金。

有人分析骗徒心理指：「佢可能等你慌忙中挂住攞卡走、会唔记得拎钱」。另有网民和应，指这种手法屡见不鲜：「依套招数好几年前听过，趁你唔注意会俾人一下拎走晒啲钱即走」，于是有人提醒大家：「有时㩒钱后面啲人企到好埋？都要小心！」。

网民建议大叫打劫

若不幸在揿钱时遇到这些白撞「揿机党」，网民提供不少实用及爆笑的应对策略：

「乜嘢都唔使同佢讲，大叫『打劫』！」、「大嗌有cam（镜头）影住，你埋嚟做乜？」、「你应该大嗌，引人注意，等佢知难而退」。

还是有人从源头解决问题，指「唔用卡提款好耐」（用手机「无卡提款」）、「今时今日仲有人用提款卡去提款机揿钱🤔」。

资料来源：karsonckk＠Threads

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