Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九「揿机党」 港男提款期间遇骚扰 怪汉突现身扬言：张卡系我 被拆穿后摷裤袋讲两字图摆平｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:16 2026-05-29 HKT
发布时间：15:16 2026-05-29 HKT

西九龙有怀疑「揿机党」骗徒出没。一名男子早前在自动柜员机提款期间，遭突然白撞现身的怪汉骚扰，对方扬言：「张卡系我」，企图混水摸鱼。被拆穿后，怪汉却即场摷裤袋讲出两个字企图摆平事件。详情见下图及下文：

西九「揿机党」 港男提款期间遇骚扰 怪汉突现身扬言：张卡系我 被拆穿后摷裤袋讲两字图摆平逐张睇↓↓↓↓

楼主反问：张卡你嘅话，我点会拎到钱呀

楼主昨天（28日）在社交平台Threads发帖，留言警世，分享自己在西九龙使用自动柜员机（ATM）提款时的惊险经历：「银行柜员机提款时，务必要格外留神」。

楼主讲述详情时指「事缘今日（28日）去西九柜员机提款，准备拎钱时，突然有个男人走埋嚟话张卡系佢。我即时第一个反应系用个身档住佢拎卡同拎钱个位。然后讲咗句：唔好玩喇，张卡我㗎。张卡你嘅话，我点会拎到钱呀！」。

楼主续指「个男人望住我，我第一时间拎钱放好。用对眼厉住个男人，个男人做个摷裤袋动作。然后讲咗句喺度。之后佢都未走。我之后走咗。不过，不论个男人真唔见定假扮，都要十分警剔，小心财物。🙏🏻🙏🏻」。

网民：依套招数好几年前听过

有精明的网民点出，骗徒目的根本不是楼主手上的提款卡，而是柜员机吐出的现金。

有人分析骗徒心理指：「佢可能等你慌忙中挂住攞卡走、会唔记得拎钱」。另有网民和应，指这种手法屡见不鲜：「依套招数好几年前听过，趁你唔注意会俾人一下拎走晒啲钱即走」，于是有人提醒大家：「有时㩒钱后面啲人企到好埋？都要小心！」。

网民建议大叫打劫

若不幸在揿钱时遇到这些白撞「揿机党」，网民提供不少实用及爆笑的应对策略：

「乜嘢都唔使同佢讲，大叫『打劫』！」、「大嗌有cam（镜头）影住，你埋嚟做乜？」、「你应该大嗌，引人注意，等佢知难而退」。

还是有人从源头解决问题，指「唔用卡提款好耐」（用手机「无卡提款」）、「今时今日仲有人用提款卡去提款机揿钱🤔」。

资料来源：karsonckk＠Threads

相关阅读：

太和ATM机提款竟自动弹去转帐页面 前排男1行为劲可疑 街坊揭疑险遇骗：老人家随时中招

港铁站ATM提款离奇被抢 港男1方法揿钱身后女子借此抢走：啲钱唔系你！网民：知识唔够？

将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁前男友
突发
4小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
22小时前
伤者送院治理。网图
01:10
观塘蓝田邨单位煤气炉爆炸 女住户4成烧伤送院 疏散约80居民
突发
4小时前
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
16小时前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
8小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
22小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
前TVB新闻主播潘蔚林罕现身  51岁容貌逆龄生长劲玩得  转攻学术界一方式悼宏福苑灾民
前TVB新闻主播潘蔚林罕现身  51岁容貌逆龄生长劲玩得  转攻学术界一方式悼宏福苑灾民
影视圈
6小时前
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
影视圈
4小时前
吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场
吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场
影视圈
3小时前