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轻铁躁汉疑「打人打到落车」 格剑式舞手杖穷追 男乘客急逃 网民因一娇俏动作爆笑｜Juicy叮

时事热话
更新时间：14:05 2026-05-29 HKT
发布时间：14:05 2026-05-29 HKT

轻铁屯门兆康站早前上演一幕怀疑「打人打到落车」的暴力场面，一名短裤躁汉格剑式舞手杖穷追一名男乘客，对方情急下落荒而逃，期间娇俏地在月台绕场一圈。网民爆笑指「加埋百几岁」的两人有莫名喜感，像「小学生玩紧」、「好有老婆打老公嘅感觉」、「好青春」；有人甚至把短裤躁汉形容为「兆康孙悟空」。详情见下图及下文：

轻铁躁汉疑「打人打到落车」 格剑式舞手杖穷追 男乘客急逃 网民因一娇俏动作爆笑逐张睇↓↓↓↓

楼主：？？喺轻铁打人打到落车

楼主早前（26日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「？？喺轻铁打人打到落车」。片中见到短裤躁汉一路持手仗，像格剑般追著一名男子挥舞，对方似乎无意还击，一心逃跑，结果演变成在月台绕场一圈的麻鹰捉鸡仔、你追我躲搞笑场面。

网民：童心未泯玩捉伊因

不少回应的网民似乎都觉得片中两人的打斗动作无杀伤力，且近乎返老还童：

。「好青春」；
。「啊叔玩捉伊因」 ；
。「咁小学鸡放学追逐🐤🐤」；
。「小学生玩紧啫，唔使咁紧张」；
。「好似细路仔喺度玩咁，好cute」；
。「童心未泯嘅两位大男孩，喺轻铁玩捉伊因，好可爱」。

网民：有老婆打老公感觉

除了捉伊因，更有网民神比喻两人的动作似足经典游戏：「捉鸡仔😂」、「麻鹰捉鸡仔老年版」。有食花生的网民更加笑言，他们的追逐「好有老婆打老公嘅感觉」、「老豆打仔😂」。

有网民则留意到大战中的「武器」和姿态，笑言：「以为攞住支自拍棍用360度跟拍」。有网民还为持手仗的躁汉主角冠上「兆康孙悟空」称号；也有人觉得躁汉的招式具侠者风范，神留言爆出一句：「洪七公」，令人联想起丐帮帮主出场。

资料来源：cu_copper_＠Threads

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