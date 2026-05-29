金钟站厕格隔板见小黑洞 女乘客怀疑似针孔？ 证虚惊一场 港铁已巡查：安装洗手间用品后遗留钉孔｜Juicy叮

一名女乘客昨天（28日）在港铁金钟站站内洗手间如厕期间，发现厕格隔板有小黑洞，惊觉「咁似针孔？」。不过港铁今日（29日）派员巡查金钟站内所有公共洗手间，确认厕格分隔墙上的小孔，为早前安装洗手间用品后遗留的钉孔。虽然虚惊一场，但不少机警的网民也贴心传授防偷拍绝招自保。详情见下图及下文：

金钟站厕格隔板见小黑洞 女乘客怀疑似针孔？ 证虚惊一场 港铁已巡查：安装洗手间用品后遗留钉孔逐张睇↓↓↓↓

楼主：咁似针孔？

楼主昨日在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「咁似针孔？（金钟站女厕）」。相中见到厕格的隔板有数个小黑洞。

楼主在回应栏补充，「有人想求证，就去金钟站女厕右手边𠮶行厕所睇下，唔记得第几格（大概2-3格。。。𠮶格见到个隔板高高低低都有n个孔。。。最搞笑系个厕板盖系拆咗落嚟。。。」。

网民冷静看待：维修痕迹

面对偷拍疑云，有网民冷静看待，估计小黑洞的来源可能是维修或更换设备留下的痕迹：「你估下个厕纸架点样装上去？」、「旧嘅装纸巾架、消毒液架」、「谂太多了。。。杯弓蛇影」。

港铁回应

港铁回复《星岛头条》查询时表示，已检查金钟站内所有公共洗手间，确认厕格分隔墙上的小孔，为早前安装洗手间用品后遗留的钉孔。

热心网民「献计」自保

虽然虚惊一场，但大批热心网民也在留言区「献计」自保，以备不时之需。除最直接的「报999」之外，还将各种日常用品化身防偷拍神器，以下分为3大派别：

物理封印派：

不少网民认为最实际的做法就是「封眼」：「带备黑胶纸出街！」、「系时候带贴纸出街」、 「去文具舖买啲黑色贴纸」、「揾人用牛皮（胶纸）封咗佢」、「随身带备🩹防水胶布一嘢黐上去」、「我随身一定有胶布，大家帮手黐」、「带定啲泥胶喺袋」。

随机应变派：

「建议有得选择就去另一个厕所，假设真系针孔你好难判断有几多位有，应急处理就当然系用纸巾塞住」、「去厕所见到要用纸巾塞住」、「攞啲湿水厕纸挞落去…去完厕所再研究」。

硬核破坏派：

火爆网民提议直接「摧毁」可疑装置：「直头挖粒嘢出嚟咪知啰，估咩啫」、「随身带盒大头针，一嘢啪烂佢」。

资料来源：Threads

相关阅读：

偷拍狂港铁南港岛线出没 当面对质惊揭大量可疑罪证 拖鞋男扮醉扮打电话甩身

港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法

偷拍狂疑屯门超市作恶 港女：从后跟实影屁股 街坊列出地点：见过佢几次