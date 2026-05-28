日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮

面对香港租金居高不下，在北上热潮下，开始掀起一股「香港返工深圳租楼」的热潮，有港女在社交平台发文，分享自己搬到深圳居住3年、每日返港上班的真实体验，她由福田搬到罗湖，最后定居深圳北，并以过来人身分大推深圳北的生活质素，但认为有一类人不适宜，她又分享其「小红书揾楼」心得。

日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技↓↓↓↓

这位港女在帖文中大方分享了自己现时的居住环境，重点推介深圳北的交通与生活配套，她表示该区有高铁直达香港，通勤十分方便，而且无论是搭车去南山、福田还是罗湖都相当近。

港女住匀深圳：24小时美团外卖「真系好方便」

对于追求便利的香港人来说，她特别提到「美团24小时外卖都真系好方便」，强调不仅仅是叫外卖，连生活用品、药房等都能全天候送到门口。

最令网民震惊的，莫过于她现时的租金与居住面积，她透露现时租住的单位「租金都算平7千几，900几呎3房」，不仅自己住得舒适，放假带爱犬出去玩亦非常开心。

大晒King Size床：喺香港真系难做到

从她随帖文上载的多张家居照片中，更可清楚感受到那份香港难求的空间感，她分别从左右两边拍摄大厅画面，左边的视角展现了极其宽敞的客厅，即使放置了一张大型舒适的沙发以及电视柜后，中间依然有极大面积的走动空间。

而右边的角度则展现了屋内开扬的采光设计与现代简约的装修，整体布局毫无压迫感，完美告别了香港蜗居的「窒息感」。

睡房的相片更是惹不少本港网民羡慕，相中映入眼帘的是一张霸气十足的King Size大床，床的三边依然有极阔落的下床空间，完全没有香港常见的「三边落床即贴墙」的窘境。

日挨通勤3小时？楼主亲解「坐火车省钱秘技」

不过，这种「神仙级」的居住环境背后，却隐藏著漫长的通勤时间，楼主坦言自己每日往返香港上班，单程需时约1.5小时，来回足足要3小时。

有网民立刻替她计数，若乘搭高铁每日来回车费需160元人民币，直呼车费极「甘」，楼主则亲自解画，指自己多数坐火车，每日交通费大约80元人民币，更分享中国铁路有推出针对跨境通勤族的「30日定期票」，能省下不少车费。

提醒一类人可能不适宜「香港返工深圳住」

面对网民质疑「来回都3个钟，点接受到」，她豁达地回应：「俗语有话食得咸鱼，抵得渴。最紧要系习惯便好，虽然有好多时都想裸辞。」

虽然楼主港深来回住得舒适，但亦提醒一类人可能不适合，在回应网民问生活费是否低于香港，楼主答道：「系 ，但如果会想生小朋友就一定系香港」，她在帖文中亦直言：「我觉得整体系唔计划生小朋友嘅情况下深圳都几适合生活！」换言之，她认为计划生小朋友的人似乎要像她深港两地走不太适宜，楼主亦坦言，如果未来打算生小朋友，就一定会搬回香港。

网民：同天水围返工差不多

帖文引发热议，部分网民对7000多元人民币的租金表示质疑，认为在深圳来说已经算贵，甚至有人提出新界村屋也能找到相近价位的租盘，楼主则反击指，在香港要租同等质素的三房单位「无2万5都租吾到」，除非搬到大西北或村屋，但交通同样不便。

有网民亦力撑楼主，指出在香港由荃湾搭车到将军澳上班，随时也要一个半小时，认为楼主的通勤时间「同喺天水围出九龙冇分别」。

公开「小红书揾房」两大秘诀

另外，看到如此高质素的居住环境，不少网民纷纷留言「跪求揾房攻略」，羡慕地表示「唔知点开始第一步」。楼主对此大方公开自己的「小红书揾房心得」，传授北上寻找优质盘源的两大实用秘诀。

首先，楼主直言「小红书帮到你」，她透露自己会「长期捕住小红书」留意有没有心仪的房源。一看到满意的单位，就会立刻截图。其次，楼主再建议，不需要自己盲目去找无数个内地中介，而是「跟开一个 Agent 睇啱就问佢有冇呢个盘」，因为内地中介为了做成生意，即使自己手上没有该盘源，也会因为想开单而主动联络放盘的中介进行「合作看房」，这样既安全，又能约见业主直接面谈。

此外，楼主在文中使用了「通勤」一词，惹来部分网民嘲讽她，甚至有网民留下不友善言论。但随即有大批网民为楼主平反，指出「通勤」一词其实源自日文汉字，认为部分港人大惊小怪，楼主亦表现得一笑置之回应：「无所谓啦。」

来源：regina__c0＠Threads

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