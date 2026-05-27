住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮

公屋户「请姐姐」（外佣）触动了一些人的神经，有网民今日（27日）在网上公审住公屋请工人的居民，促请交还公屋去租私楼，认为他们等同富户，甚至指单位有姐姐等同「屈蛇」，公审帖引爆网络但即时「炒车」，不但无人附和，更被大批网民留言围剿。

住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请↓↓↓↓

该名楼主在帖文中连珠炮发地提出多个疑问，劈头便问：「唔明就要问，点解住公屋可以请姐姐？系咪要去房署特别申请？」

楼主连环质疑：有钱请姐姐做咩唔租私楼？

他进一步质疑，如果姐姐没有在公屋户籍加名是否即是「屈蛇」，更提出一个极具争议性的观点：「如果有钱请得起姐姐，咁系咪应该交返间屋出嚟，将请姐姐嘅钱去租私楼呢？」

楼主甚至怀疑，能够腾出房间让姐姐居住，是否代表该住户属于「宽敞户」，认为房署对越来越多公屋户请工人视而不见，是否有条例豁免。

网民：表格「HD1031C」合法暂住非屈蛇

不过，这番言论随即惹来大批网民的猛烈抨击与耻笑，不少网民指出楼主的想法极度离地，直言请姐姐根本不代表富有，有热心网民详细拆解房屋署的现行政策，指出公屋住户请工人是完全合法合规的。

住户虽然不能将姐姐的名字加入户籍，但只要向屋邨办事处提交一份「海外家庭佣工暂准居住申请书」（HD1031C），证明有照顾长者或小朋友的需要并获批后，姐姐就可以合法在单位内暂住，绝对不存在「屈蛇」之说。

至于「有位畀姐姐瞓」的问题，网民解释这与房署严格定义的「宽敞户」是两码子事，很多姐姐其实只是睡上下格床或在客厅间出的小空间。

「5千1百蚊可以租咩私楼？」

对于楼主认为「有钱请姐姐就应该租私楼」的观点，不少网民留言反击反问：「请个姐姐$5100，可以租咩私楼？」

不少基层居民分享现实生活中的无奈，坦言很多基层家庭请工人，正是因为两夫妇都需要全职打工维持生计：「有小朋友，唔请工人就要自己全职凑，少咗收入，连公屋都住唔起，要拎综援。」

有居民更指出很多独居长者需要照顾：「就系穷出去返工先要请工人照顾屋企老人家，有钱就自己照顾啦」，有单亲家庭的网民激动留言：「我系单亲家庭，我唔请工人，你帮我睇住我两个仔呀？」

「穷先要返工，返工先要请姐姐」

不少网民表示，现时家庭总月入达到万五元已经符合聘请外佣的基本要求，而一个几人家庭的公屋入息限额亦绝对足以负担这个开支，公屋家庭请姐姐，往往是为了解决双职父母照顾子女，或长者缺乏照料的刚性社会需求。

有网民语重心长地表示，大家都在为了生活而努力搏杀，公一份婆一份才能勉强应付生活开支，与其用狭隘的眼光去批判别人，不如多一点同理心，了解一下香港双职基层家庭的真实处境。

来源：香港公营房屋讨论区(FB版)＠facebook

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