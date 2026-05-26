冷气「阵亡」被迫挑战林超英 网民「零冷气生存法」推$17.9日本保命神物：冻到打冷震｜Juicy叮

今年首个酷热天气警告发出，一连四日最高气温将高达33度，新界部分地区更随时直逼35度，在迎接犹如大火炉的天气时，有网民竟「撞正」冷气机「阵亡」，被迫挑战以「零冷气」闻名的前天文台台长林超英，他在社交平台发出绝望的「求救信」，大批同情的网民纷纷化身生活智慧王踊跃献计，最终意外引出一件仅售$17.9的日本牌子抗暑保命神器。

冷气「阵亡」被迫挑战林超英 网民「零冷气生存法」推$17.9日本保命神物：冻到打冷震↓↓↓↓

事主在社交平台发帖求救，表示家中的冷气机不幸阵亡，面对漫长炎夏无奈发问：「有咩产品可以舒缓无冷气嘅日子？？？而家先5月，仲有5个月挨。」

事主惨呼「就嚟溶」：赤裸吹风扇都出汗

事主在回应网民提问时表示，由于居住环境限制，无法轻易更换冷气。因为住所装不到窗口机，如果要换分体式冷气就需要大费周章搭棚，而坊间的移动式冷气又被指会令室内充满湿气。

事主直言现在已经「热到个人痴笠笠」，即使「赤裸吹风扇都出汗」，直接冲冻水凉后再吹风扇，也因为室温太高而变成吹热风。

事主担忧到了七、八月正式踏入盛夏之时，恐怕屋企会变成「汗蒸幕」，直呼自己「就嚟溶」。

消暑法宝倾囊相授 平价日本降温小物被推荐

为了拯救这位处于水深火热中的楼主，网民们倾囊相授各种「零冷气生存秘技」，当中最受推崇的消暑法宝是各类物理降温小物，有网民强烈推荐日本品牌GATSBY的冰极湿纸巾，形容抹身后会「冻到打冷阵」，引起不少网民关注，事主亦回应很有兴趣：「咁劲，咁要试下。」

楼主更透露，原来他之前亦有留意到，但碍于花多眼乱无从入手，「有无话边只色边只款好，之前睇过下见有好多只款，最后都系无买」。据今日（5月26日）屈臣氏网店资料，GATSBY冰冻止汗香体巾10张售价为17.9元；万宁网店售价更低至11元，不过店家标示「此产品为换购价产品」；至于30片装则约售23.9元。

网民提降温小心「湿气陷阱」

除了这日本牌子神物外，有网民则提议洗澡后大洒泰国牌子的「蛇牌爽身粉」，笑言重手涂抹后「个人有一吓有啲冻」。此外，「退热贴」亦成为网民的奇招，建议买小童装的退热贴，贴在手腕、背脊和颈部等位置「令血降温」，大赞比成人装更不浪费。

有网民又指在风扇前放满冰种吹出自制冷风，或将冰水注入暖水袋用毛巾包住揽著睡觉，亦令体温下降。

不过，有过来人提醒用冰种或冰樽放置在室内要十分小心，因为倒汗水会大大增加空间湿度，「个人好湿，耐咗对身体唔好，个人好易攰」。事主亦深感认同这「湿气陷阱」，坦言「湿热仲辛苦」，现在只能全屋放满吸湿器并保持通风，甚至准备出动传统竹席散热。

林超英秘技「小林退热法」

面对这场「无冷气持久战」，有网民索性抛出神级建议，笑指楼主遇到这类问题一律建议「问下林超英」，由「零冷气」元祖指点会更「到位」。事实上，林超英曾接受《星岛申诉王》访问和读者分享7招降温和节能技巧；2023年，他接受TVB资讯节目《好睡好起》访问，亦在家中分享其独门「小林退热法」以飨一众粉丝。

在各类消暑建议中，有不少网民最后亦劝喻事主「唔好虐待自己」，如果真的挨不住，倒不如花几千蚊租酒店避暑。

来源：Threads＠lazy.mon.66654321、TVB《好睡好起》

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